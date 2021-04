PSG-Bayern Streaming : Comment regarder le match ?

Le Paris saint-Germain s’approche d’un exploit ce mardi soir en Ligue des Champions. Ceci concerne la double confrontation contre le Bayern de Munich en quart de finale de la compétition. Vainqueurs 3-2 la semaine dernière à l’Allianz Arena de Munich, les parisiens ont en effet de sérieuses chances pour se hisser dans le dernier carré.

Paris a toutes ses chances

Selon de nombreux observateurs, le PSG ont fait le plus dur lors du match aller. En effet, en venant gagner 3-2 sur le terrain du Bayern, les hommes de Mauricio Pochettino ont mis toutes les chances de leur côté. Il leur suffira alors d’un match nul afin de se qualifier pour les demi-finales. Même en cas de défaite, les parisiens peuvent encore se qualifier s’il n’y a pas plus d’un but d’écart. Et évidemment, toute victoire permettra à Paris d’éliminer définitivement leurs adversaires.

Toutefois, les bavarois ne se laisseront pas éjecter aussi facilement. Même privés de l’attaquant star Robert Lewandowski, ils tenteront encore le tout pour le tout afin de venir s’imposer au Parc des Princes. Mais Paris pourra également compter sur le retour de Marco Verratti et Alessandro Florenzi ainsi que sur les stars Kilian Mbappé et Neymar.

PSG-Bayern : Sur quelle chaîne voir le match ?

Le quart de finale retour de la Ligue des Champions 2021 opposant le PSG au Bayern de Munich aura lieu ce mardi 13 avril 2021 à 21 heures. Le match se jouera au Parc des Princes à Paris, sur le terrain du Paris Saint-Germain.

Pour cette saison, la Ligue des Champions se passe sur les chaines RMC Sport. Vous pourrez alors suivre en direct et en exclusivité ce quart de finale retour sur la chaîne RMC Sport 1. Dès 19h30, vous pourrez obtenir toutes les infos sur la rencontre comme la composition des équipes dans l’avant-match.

Comment regarder PSG-Bayern en streaming ?

Si vous ne pouvez pas regarder le match à la télé, et bien sachez que vous pouvez parfaitement le suivre en streaming. Pour cela, il vous faudra accéder au service de streaming RMC Sport. Vous pourrez ainsi regarder le match depuis votre ordinateur ou bien sur l’application mobile RMC Sport. Il faudra toutefois vous abonner à RMC avant de pouvoir accéder à cette plateforme de streaming payante. Notons que c’est le seul moyen légal de regarder le match en streaming.

