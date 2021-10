PS5 : où et comment se procurer la précieuse console ?

La PlayStation 5 a été lancée en novembre 2020. Un peu moins d’un an après, elle est toujours aussi difficile à trouver. En effet, l’on assiste souvent à des ruptures de stocks et les boutiques qui la proposent sont souvent prises d’assaut. Tout cela constitue une source de frustrations pour les gamers qui aimeraient bien se procurer la dernière console de Sony.

Néanmoins, quelques espoirs subsistent quant au fait de retrouver la console auprès des différentes boutiques. Pour cela, il faudra bien se préparer pour pouvoir être prêt au moment de l’arrivée des stocks.

Souvent en rupture de stocks

La pénurie de la PlayStation 5 n’est plus à présenter aux amateurs de jeux vidéo. Peu de temps après son lancement, plus aucune boutique en ligne ni autre magasin n’avait un seul exemplaire de la console, et ceci presque partout dans le monde. Les rares revendeurs qui reçoivent de nouveaux arrivages se trouvent rapidement en rupture de stocks, laissant ainsi de nombreux consommateurs sur l’attente.

Sony explique surtout cette difficulté à approvisionner les boutiques en raison de la pénurie de composants électroniques. En effet, la firme nippone n’arrive plus à produire assez de PS5 pour satisfaire toutes les demandes. D’ailleurs, elle n’est pas la seule dans cette situation.

Où trouver la PS5 ?

Presque un an après, la situation n’a que très peu évolué. La firme a d’ailleurs prédit il y a quelques mois que la pénurie devrait encore se poursuivre jusqu’en 2022. Néanmoins, suite à la baisse des demandes liées à la pandémie de Covid-19 et du confinement, certaines boutiques ont pu réobtenir des approvisionnements. L’on passe alors de rares à de faibles stocks, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les fans.

Mais encore, il faudra savoir où se la procurer. Les ventes deviennent de plus en plus fréquentes chez les grandes enseignes du commerce en ligne telles que Amazon, Cdiscount, Boulanger ou encore Fnac et Rakuten. Certains marchands proposent même la PS5 en bons plans avec d’autres offres. Dans la majorité des cas, il faudra s’inscrire sur ces plateformes pour obtenir des notifications lors des nouveaux arrivages de la PS5. Sur Amazon par exemple, les membres Amazon Prime seront prioritaires sur les nouveaux stocks de la PS5.

Quel est le prix de la PS5 ?

La PlayStation 5 existe en deux versions : la version classique avec lecteur Blu-Ray et la version Digital Edition. Bien entendu, c’est cette dernière qui est la plus abordable. La PlayStation 5 Digital Edition est disponible à un tarif de 399 €. Pour 100 € de plus, vous pouvez obtenir la PlayStation 5 avec lecteur Blu-Ray qui coûte 499 €. À part cela, l’on devra également prévoir l’abonnement PlayStation Plus à 59,99 € par an en temps normal. Pour l’achat des jeux hors abonnement, l’on devra prévoir en moyenne 40 € par avec certains titres à plus de 80 €.