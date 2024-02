Promos PlayStation Store : des réductions allant jusqu’à -92% sur les jeux PS4 et PS5

Joueurs PS4 et PS5, réjouissez-vous. Le PlayStation Store vous offre l’occasion exceptionnelle d’enrichir votre catalogue de jeu à travers des mégas promotions. Au programme, des réductions allant jusqu’à -92% sur les jeux PS4 et PS5. Profitez-en.

Les amateurs de jeux vidéos ont de quoi se réjouir avec l’arrivée des méga promos de mars sur le PlayStation Store. En effet, les joueurs peuvent bénéficier dès maintenant de réductions allant jusqu’à -92% sur une sélection de jeux PS5 et PS4, ainsi que sur leurs Season Pass. Ces offres promotionnelles touchent aussi bien des productions AAA récents que des classiques et des jeux plus modestes.

Jusqu’à -92 % de remise sur plus de 2 500 articles

La nouvelle opération promotionnelle propose des réductions pouvant atteindre -92% sur plus de 2 500 articles. Au menu, on retrouve de grosses productions AAA mais aussi des indés à découvrir. On pourrait par exemple noter la présence de Gran Turismo 7, de Lies of P, mais également de TLoU Part 1. Pour profiter au maximum de ces discounts, les joueurs ont jusqu’au jeudi 14 mars à 02h59 pour faire leur choix.

Ace Combat 7: Skies Unknown Top Gun: Maverick Utimate Édition à -82%

The Witcher 3 : Wild Hunt – Game of the Year Edition à -80%

FAR CRY 6 Edition Deluxe à -75%

Assassin’s Creed Mirage et Assassin’s Creed Valhalla à -60%

Resident Evil Village à -60%

EA FC 20 Edition Digital Deluxe à -60%

Ratchet et Clank : rift Apart à -50%

Street Fighter V : Champion Édition à -50%

Grand Turismo 7 Édition numérique Deluxe 25 e Anniversaire à -30%

Anniversaire à -30% Red Dead Redemption 2 à -45%

The Last of Us Part I à -38%

Nouveaux jeux gratuits du PS Plus pour mars

En plus des promotions sur le PlayStation Store, les abonnés au PS Plus peuvent profiter de nouveaux jeux gratuits pour le mois de mars. Parmi les titres offerts, on peut déjà noter l’arrivée de Sifu, un jeu de combat exaltant tout droit venu du studio français Sloclap. Si l’envie vous prend de replonger dans les arts martiaux sous la peau d’un ou d’une héroïne plutôt badasse, alors ce titre vous séduira très certainement.

Date limite pour profiter des jeux gratuits

Rappelons que ces jeux gratuits ne seront disponibles que jusqu’au 14 mars. Tous les abonnés au PS Plus peuvent donc les récupérer dès maintenant avec des réductions supplémentaires, quelle que soit leur version d’abonnement, qu’elle soit payante ou gratuite.

Ne manquez pas toutes ces offres exceptionnelles sur le PlayStation Store durant ce mois de mars ! C’est le moment idéal pour découvrir ou redécouvrir des jeux à prix réduit, sans oublier l’avantage des jeux gratuits pour les abonnés PS Plus.

4/5 - (1 vote)