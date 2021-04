[Promotion] DxO PureRAW : 89,99€ au lieu de 129€

Si vous recherchez une solution pour avoir des photos sublimes, le logiciel DxO PureRAW peut vous intéresser. De plus, ce nouveau logiciel profite actuellement d’une excellente promotion pour son lancement. En l’achetant maintenant, vous pourrez voir son prix réduit de plus de 30%.

-30% de remise pour le logiciel DxO PureRAW

Bonne nouvelle pour les photographes ! le nouveau logiciel photo de l’éditeur français DxO bénéficie en ce moment d’une alléchante réduction. En effet, il coûte à l’occasion de son lancement 30% moins cher que pour son véritable prix conseillé.

De ce fait, vous pourrez obtenir toutes les fonctionnalités du logiciel pour seulement 89,99 € contre 129 € en temps normal. Pour bénéficier de cette remise de 39 €, il faudra acheter le logiciel avant le 31 mai 2021. De plus, vous obtiendrez un mois d’essai gratuit afin de tester l’efficacité de l’outil.

Améliorez vos photos en un clic

DxO PureRAW est un logiciel à la fois simple et pratique. Il sert à optimiser les photos RAW prises avec un appareil photo avant d’entamer la retouche sur des logiciels d’édition tels que Photoshop et Lightroom. Le logiciel effectuera alors une réduction des bruits sur les photos suivants différents profils. De plus, il peut ajuster les paramètres en fonction du modèle de l’appareil photo utilisé.

La correction des images se déroule en quelques étapes. Tout d’abord, il faut glisser-déposer les fichiers ou dossiers à optimiser dans l’interface du logiciel. Ensuite il n’y a qu’à lancer l’optimisation avec quelques réglages possibles. Après cela, vous pourrez importer directement les photos optimisées pour votre logiciel de retouche préféré.