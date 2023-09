Promo Week-end Mystère : des bonus surprises sur Tortuga Casino

Partez en quête des trésors cachés sur Tortuga et laissez-vous surprendre par les récompenses exceptionnelles de la promo Week-end Mystère. Tous les samedi et dimanche, le casino vous offre une chance unique d’empocher des bonus surprises sur vos dépôts en cash. Découvrez le contenu de cette offre et comment en profiter !

Quels bonus vous attendent sur Tortuga pour le week-end ?

Le week-end est plein de surprises sur le casino en ligne Tortuga. Avec la promo spéciale Week-end Mystère, vous avez l’opportunité d’obtenir des bonus inattendus sur vos dépôts le week-end pour vous amuser sur la plateforme !

À quels bonus aurez-vous droit avec cette promo du week-end 🤔 ? Puisqu’il s’agit d’un bonus mystère, il est clair que les récompenses ne seront pas forcément les mêmes d’un week-end à l’autre. Dans tous les cas, vous pouvez vous attendre à recevoir variablement :

🎁 Des bonus sur vos dépôts ;

🎁 Des bonus de free spins (tours gratuits) ;

🎁 Un pack de cash + free spins.

Alors, que faire pour bénéficier de ces bonus surprises ? C’est très simple ! Tout ce que vous avez à faire c’est :

👉 Vous connecter à la plateforme le vendredi ; 👉 Consulter votre espace « Compte » à partir de 16h30 pour découvrir les bonus disponibles pour vous ; 🤝 Effectuer des dépôts (dès 10 € minimum) durant le week-end pour obtenir vos bonus !

À propos de Tortuga Casino

L’aventure Tortuga démarre en 2020 avec une licence Master Gaming du Curaçao et une ambition ferme : offrir aux joueurs une expérience de jeu inégalée dans un cadre sécurisé. L’établissement est exploité par la CNCL B.V, un opérateur de premier plan connu pour son expertise dans le développement de sites de casino d’exception.

Les joueurs français sont naturellement les bienvenues sur Tortuga qui leur réserve un généreux bonus de 120 % jusqu’à 1 200 € ou 400 €de bonus + un pass pour son prestigieux Club VIP. Vous ne serez pas au bout de vos surprises avec les nombreuses promotions hebdomadaires permettant d’augmenter vos chances avec des bonus de free spins et du cash gratuit.

Côté jeu, l’offre du casino Tortuga s’étend à plus de 4 000 titres de machines à sous, jeux de tables, jackpots et casino en direct, tous issus de fournisseurs de renom. Pour vos transactions le site propose et accepte une variété de moyens de paiements rapides permettant de les simplifier. Pour tout besoin d’assistance, vous pourrez compter sur un service client professionnel. Il est disponible en françaiset à votre écoute tous les jours de la semaine via le chat en direct, mais aussi par e-mail et par téléphone.

