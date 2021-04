Promo : Sosh 60Go Série limitée à seulement 13,99 € par mois

Vous êtes à la recherche d’un forfait mobile pas cher ? Cette série limitée chez Sosh va certainement vous plaire ! En ce moment, l’opérateur mobile propose une offre promotionnelle permettant d’obtenir 60 Go d’internet à seulement 13,99 € par mois. Alors n’attendez plus et profitez dès maintenant du forfait mobile Sosh.

Un forfait mobile sans engagement à moins de 15 €

L’opérateur mobile sans engagement d’Orange offre actuellement un forfait 4G en série limitée. Pour seulement 13,99 € par mois, vous aurez 60 Go d’internet mobile en 4G. Vous pourrez alors profiter de l’intégralité de votre forfait depuis la France métropolitaine. En plus de cela, vous aurez aussi droit à 8 Go d’internet mobile en Europe et dans les DOM. A part l’offre internet, vous disposerez également d’appels ainsi que des SMS et MMS en illimité depuis la France et l’Europe.

VOIR LA PROMO FORFAIT SOSH

Cette offre promotionnelle s’applique pour tous les nouveaux clients particuliers Sosh. Pour pouvoir en profiter, il faudra souscrire avant le 10 mai 2021 à 9h. Le prix du forfait mobile restera à 13,99 €/mois même après un an d’abonnement. De plus, c’est une offre sans engagement et vous pourrez modifier votre forfait à tout moment. Par ailleurs, l’opérateur vous permettra également de conserver gratuitement votre numéro de mobile actuel lors de la migration chez Sosh.

Les autres offres mobiles Sosh

Sosh propose également d’autres forfaits mobiles en plus de la série limitée 60 Go. En ce moment, vous pouvez également profiter de la série limitée Sosh avec 110 Go d’internet mobile 4G pour seulement 16,99 €/mois. Elle intègre également les appels et SMS en illimité ainsi que 15 Go d’internet en Europe. Cette promotion s’appliquera pour les nouveaux clients jusqu’au 10 mai 2021.

A part les offres promotionnelles en série limitée, Sosh met aussi à la disposition de ses clients un forfait 4G avec 70 Go d’internet mobile pour 24,99 €/mois. Celle-ci comprend également les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France. Elle ne dispose d’aucune limite de temps.