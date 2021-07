Promo pCloud : 75% de réduction pour le service de cloud

Bonne nouvelle pour la Fête Nationale, pCloud propose une promotion très alléchante pour ses offres payantes. En effet, les abonnements Premium et Premium Plus sont à -75% jusqu’au 15 juillet 2021. Une offre à ne pas rater pour bénéficier d’un service cloud de qualité pour toujours.

-75% sur l’abonnement à vie

A l’occasion de la fête nationale française, pCloud casse ses prix pour proposer un abonnement vraiment abordable avec ses formules Premium.

L’offre Premium 500 Go ne coûte en ce moment que 122,50 € si en temps normale son prix s’élève à 480 €. Cela constitue une réduction de 74%, soit une économie totale de 359,50 €. Quant au compte Premium Plus 2 To, le prix chute à 245 € au lieu de 980 €, soit une remise de -75%. Ainsi, vous économiserez 735 € et il coûte même moins cher que le prix habituel du compte Premium 500 Go.

L’avantage avec pCloud est que les abonnements sont à vie. Ainsi, vous ne paierez qu’une seule fois pour profiter de l’offre indéfiniment. L’on n’a plus alors à se soucier des mensualités dont le coût pourrait augmenter avec le temps. Même avec les offres promotionnelles comme celle-ci, vous bénéficierez pleinement de toutes les fonctionnalités du service.

pCloud : le service cloud conçu pour vous !

pCloud est un excellent moyen pour sauvegarder des fichiers et cela en grande quantité. De plus, le service ne se limite pas à l’enregistrement des fichiers sur vos appareils mais également sur d’autres services cloud comme Dropbox, One Drive, Google Drive et même Facebook ou Instagram.

Le service offre également plusieurs options de collaboration comme la création de liens de partage ou encore les dossiers collaboratifs. Il offre également différents outils pour accéder à vos fichiers multimédias comme les lecteurs vidéo et audio intégrés ainsi que le support du streaming vidéo.

pCloud est disponible sur différentes plateformes, aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Vous pouvez alors choisir d’utiliser l’application de bureau ou tout simplement via un navigateur web. Vous pouvez également télécharger l’application mobile sur l’App Store ou sur le Google Play Store.

Peu importe la plateforme que vous utilisez, vous disposerez d’une interface simple et ergonomique pour accéder rapidement à tous vos fichiers. Vous avez même la possibilité de synchroniser automatiquement tous vos fichiers sur différents appareils en même temps.

