Promo de cashback Leon : Jusqu’à 500 € de remise sur vos pertes aux slots machines

Les amateurs de slots sont à l’honneur et bien soutenus sur Leon casino. En jouant aux nombreuses machines à sous captivantes dont regorge la ludothèque de cette plateforme populaire, vous pouvez obtenir un bonus de cashback de 10 % allant jusqu’à 500 €sur vos paris perdants. Découvrez les conditions de cette offre de remboursement et comment en profiter chaque semaine.

Vos pertes aux machines à sous remboursées hauteur de 10 % jusqu’à 500 €

L’offre de cashback proposée par Leon Casino est un bonus de remise permettant aux joueurs de récupérer une partie de leurs mises perdues aux slots passionnantes de la ludothèque. Le montant de remboursement prévu s’élève à 10 % des pertes, plafonné à 500 € 💰.

Ce bonus de weekend prend en compte votre activité de jeu de la section « Machines à sous » 🎰, exception faite des titres de la catégorie « Instant Win ». La période considérée va de vendredi dès 00h00 à dimanche à 23h59. Vos paris perdants seront alors calculés et les 10 % de cashback automatiquement crédités sur votre solde bonus le lundi.

Pour profiter de cette promo et obtenir votre bonus de remboursement chaque lundi c’est très simple :

👉 Participez à la promotion chaque semaine de vendredi à dimanche en faisant tourner les rouleaux à vos jeux de machines à sous préférées ; 👉 10 % de vos paris perdus sont calculés et automatiquement crédités dans votre compte bonus le lundi ; 🤝 Replissez la condition de mise et retirez le cashback sur votre compte en argent réel.

Découvrez Leon casino, un pionnier des plateformes de jeu en ligne

Leon Casino est présent sur la scène des jeux d’argent et des paris sportifs en ligne depuis 2007, ce qui en fait un acteur majeur de l’industrie. Aujourd’hui, son portail offre à jouer plus de 4 500 jeux de casino faisant le bonheur des amateurs de machines à sous, de jeux de tables et, bien entendu, de casinos en direct.

Le site est aussi réputé pour sa générosité à travers ses promotions. L’attractivité des bonus parle d’elle-même :

💥 jusqu’à 1 500 € de récompense en guise de bienvenue,

💥 des free spins à gogo avec les Comptes à rebours de la chance,

💥 des boosters de bankroll offrant du cash en plus sur vos dépôts ?

💥 des récompenses VIP exceptionnelles avec le Programme de loyauté

En plus de 15 années d’expérience, la plateforme a su évoluer pour se hisser parmi les leaders. Aujourd’hui, la plateforme Leon dispose d’une application mobile conviviale permettant aux joueurs de profiter de leurs divertissements préférés en toute commodité, depuis leur smartphone ou tablette.