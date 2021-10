Profitez d’une PS5 et de deux manettes avec votre offre Box SFR

L’offre box internet SFR + PS5 avec deux manettes se poursuit jusqu’à la rupture de stock ! À titre de rappel, elle était censée prendre fin le 27 septembre 2021. Si vous n’avez pas encore cette console de jeux de Sony, c’est l’occasion de vous procurer un, en profitant de cette offre exclusive.

La console de jeux vidéo a encore de beaux jours devant elle. En effet, la dernière version de PlayStation fait rêver plus d’un. S’intégrant parfaitement dans votre salon, elle affiche un design moderne avec son support optique Blu-Ray 4K UHD.

Elle est bien évidemment plus « stylée » que son prédécesseur, la PS4. La fiche technique de la PS5 indique 16 Go de RAM GDDR6. Le tout est renforcé par un GPU AMD RDNA2, qui contribue à transporter les gamers dans un univers fantastique.

Une belle qualité d’image grâce à la fibre optique internet

Pour profiter pleinement du plaisir de jouer sur PS5, il faut une connexion rapide et puissante. C’est là que la fibre optique entre en jeu. C’est la solution idéale pour tirer le maximum de la console de Sony.

Elle permet des téléchargements très rapides. Grâce à une bande passante importante, la fibre optique permet plusieurs usages domestiques simultanés. Toutefois, son principal atout réside dans le fait qu’elle permet d’avoir des images en qualité 4 K, notamment 4 fois meilleure que la Full HD. Ce détail est primordial pour de meilleures parties de jeu.

Les avantages offerts par la Box internet SFR Fibre Power 8

Rappelons que la version standard du PS5 coûte environ 500 euros, et le coût de la connexion internet peut aller jusqu’à 49 euros par mois. En souscrivant pour la Box internet SFR Fibre Power 8, vous disposerez d’une connexion internet FTTH pouvant atteindre 2 GB/s. De plus, vous aurez accès à plus de 200 chaines TV, à capter grâce aux options Multi TV, offertes par le boitier connecté sous Android TV.

Par ailleurs, son disque dur numérique a une durée de 300 H. Dotée de la technologie Wi-Fi 6, elle est équipée de 2 haut-parleurs ainsi que de 2 micros intégrés. En outre, avec l’offre PS5 + deux manettes et la Box internet SFR, la PS5 coûtera deux fois moins cher que son prix normal.

La seule contrainte serait de souscrire à un abonnement de 24 mois avec la box SFR. Devant les multiples avantages offerts par SFR, il n’y a pas lieu d’hésiter longtemps. N’oubliez pas que les stocks sont limités !