Pourquoi investir dans la tech ?

Notre quotidien est maintenant grandement animé par les nouvelles technologies. Cette tendance ne semble pas prête à s’arrêter. Ce changement de mode de vie offre des opportunités d’investissement. Découvrez pourquoi investir dans des entreprises du monde de la tech.

Pourquoi ne pas ignorer la tech ?

La tech englobe tout ce qui fonctionne avec de l’électricité et est considéré comme plutôt “intelligent” pour un objet. Ce domaine est en évolution permanente, et devient de plus en plus important dans nos vies tous les jours. Les smartphones, les voitures en partie autonomes, les applications, les innovations dans le domaine médical via la création ou l’amélioration de machines sont toutes des innovations du monde de la tech. Certaines permettent d’augmenter notre niveau de confort, d’autres notre productivité, d’autres ont pour but d’aider à mieux communiquer, etc.

De nouveaux concepts et projets comme le développement de l’intelligence artificielle, les vols spatiaux touristiques ou encore la 5G mettent encore plus en avant le potentiel incroyable de la technologie. La prééminence de ce secteur le rend très difficile à ignorer. Avec le logiciel de trading mt4 pour mac, vous pourrez également arrêter d’ignorer les valeurs boursières d’entreprises de tech.

À quel point la technologie représente-t-elle un changement économique ?

Aujourd’hui, parmi les 10 entreprises qui sont les plus valorisées en Bourse au monde, 8 sont des entreprises qui travaillent à développer ou à utiliser le monde des nouvelles technologies au plus proche de son plein potentiel. On retrouve par exemple Apple, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft, Facebook, Tesla, etc. Ce constat prouve à quel point elles ont une importance considérable dans nos vies, à quel point elles ont changé notre économie. Dans une optique d’investissement, vous avez plusieurs choix :

investir dans des entreprises avec une croissance “prévisible”, bien qu’on ne soit jamais sûr de rien

investir dans des entreprises qui versent des dividendes intéressants

investir dans des entreprises, souvent jeunes, avec un fort potentiel de croissance

Il est possible de cumuler plusieurs façons de gagner de l’argent avec la Bourse.

Comme pour tout investissement, le risque de perte est présent. Il est fortement recommandé de ne pas investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre (ce montant est personnel, à vous de le définir). Si vous souhaitez faire des gros gains en Bourse, vous devrez effectuer des dizaines, des centaines d’heures de recherche pour déterminer celles qu’il est le plus probable de voir exploser à l’avenir. Les meilleurs investissements ne sont que très exceptionnellement, pour ne pas dire jamais, ceux qui sont faits après en avoir entendu parler dans les médias.