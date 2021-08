Pourquoi faire appel à une agence en développement informatique ?

Dans cette ère où le digital représente un pilier d’extension économique effectif, chaque entreprise se doit d’avoir en sa possession des outils informatiques qui lui permettent de se démarquer de la concurrence.

Du site internet au logiciel de gestion en interne en passant par l’application mobile, une entreprise a de ce fait plusieurs outils à exploiter pour gagner en efficacité et en fluidité. Encore faut-il avoir le temps de les créer, de les améliorer et si besoin de les refaire entièrement.

C’est pour cela qu’une entreprise a tout intérêt à déléguer ces tâches à un tiers. Quelles sont les solutions à la disposition des entreprises pour leur développement informatique et numérique ? Quels sont les avantages à faire appel à une agence spécialisée ?

Les différentes solutions à disposition

Le développement informatique d’une entreprise englobe non seulement la création et l’utilisation des différents outils informatiques (logiciels SaaS, référencement, etc.), mais aussi la digitalisation de certains processus administratifs, des documents ainsi que le stockage de données.

Ces tâches cumulées les unes aux autres représentent un investissement de temps et de ressources considérable pour une entreprise, et spécialement pour les petites structures qui ont un circuit de production et de gestion très court. De ce fait, il est essentiel pour toute entreprise, quelle que soit son envergure et quel que soit son domaine d’activité, de trouver une solution efficace et rentable pour ce qui est de son développement informatique. Trois solutions se présentent alors:

Engager un freelance en informatique

Effectuer un recrutement

Faire appel à une agence spécialisée dans le développement informatique

Engager un free-lance en informatique

Depuis 2010, le nombre de prestataires de service en freelance n’a pas cessé d’augmenter en France. Grâce à de nombreuses entreprises et plateformes de mise en relation, il est aujourd’hui très facile de faire appel à un freelance dans pratiquement tous les secteurs d’activité.

Ensuite, faire appel à un freelance représente un investissement rentable à court terme pour une entreprise. En effet, la rémunération d’un freelance se limite au projet pour lequel il est sous contrat. Une fois le projet terminé, l’entreprise et le freelance sont libres de tout engagement l’un vis-vis de l’autre.

De plus, en faisant appel à un freelance, une entreprise voit ses charges réduites, car elle n’a pas à payer de charges sociales supplémentaires par rapport à un recrutement de salarier. Ainsi, les dirigeants d’entreprise sont tentés de recourir aux services d’un freelance pour organiser le développement informatique de leurs entreprises. Néanmoins, quelques inconvénients persistent. En premier lieu, si un freelance met sa réputation en titre sur chaque contrat, l’opacité de ses activités représente un obstacle pour les entreprises clientes. En effet, une entreprise –à titre de client- n’a aucun pouvoir de contrôle sur le déroulement du projet confié au freelance.

En quoi est-ce un problème ? Le développement informatique d’une entreprise implique que des données confidentielles et sensibles soient traitées, exploitées et classées. En faisant appel à un freelance, une entreprise n’est pas à l’abri d’une mauvaise utilisation de ces données. Cela est d’autant plus vrai si l’entreprise compte engager plusieurs freelances sur un même projet, en divisant les rôles dans le but de minimiser le temps de réalisation de ce projet.

En second lieu, un freelance travaille généralement avec plusieurs clients à la fois. Cela implique donc le chevauchement de plusieurs projets sur lesquels le freelance doit régler son emploi du temps. Il n’est pas rare qu’un freelance peu professionnel et intègre abandonne un projet en cours au profit d’un autre projet beaucoup plus lucratif, laissant ainsi l’entreprise cliente dans une situation très délicate, voire périlleuse. Dans d’autres cas, le travail est bâclé à la va-vite dans le seul but de respecter les délais impartis, ou bien encore subit un retard de livraison, dû principalement à la quantité de travail auquel il fait face de son côté.

Recruter un salarié

Une seconde solution serait de recruter un informaticien qualifié pour gérer le développement informatique d’une entreprise. Le marché du travail étant en perpétuelle évolution, le recrutement d’un développeur informatique n’est pas chose ardue.

Une entreprise qui a les moyens financiers nécessaires peut également créer une équipe majoritairement composée de nouveaux salariés. Le premier avantage de recruter réside dans le maintien du contrôle de l’avancement du projet de développement informatique.

En effet, les administrateurs d’une entreprise peuvent garder un œil sur l’état de progression de chaque tâche. Cela contribue à préserver la confidentialité du projet et de certains documents utilisés tout au long de sa réalisation.

Le second avantage est que le recrutement permet de renforcer sur le long terme l’efficacité de l’entreprise en incluant des personnes compétentes, motivées et intègres dans son environnement interne. Cependant, quelques inconvénients sont à mettre en exergue. Le premier inconvénient de recruter se situe au niveau administratif, car pour chaque nouveau salarié, de nouvelles données et documents administratifs sont créés. Le second inconvénient n’est pas loin du premier : il s’agit des charges sociales. Contrairement au freelance, un salarié a droit à une couverture sociale en partie payée par l’entreprise.

De ce fait, sur le long terme, un salarié qualifié représente une charge salariale non négligeable pour une entreprise. Le troisième inconvénient réside dans le fait qu’une période de recrutement doit forcément se poursuivre par une période d’adaptation. En d’autres termes, une entreprise doit plus ou moins former chaque nouveau salarié pour que ce dernier puisse comprendre les rouages de l’entreprise, et s’imprégner de son nouvel environnement professionnel. Pour une tâche importante et chronophage comme le développement informatique, cela représente un ralentissement non négligeable.

Faire appel à une agence spécialisée dans le développement informatique

Au vu des deux premières solutions, il semble évident que recourir au service d’une agence en développement informatique soit l’option la plus pertinente. En effet, une agence spécialisée combine les avantages des deux premières solutions, sans les inconvénients majeurs propres à chacune d’elles.

Premièrement, une agence en développement web est une structure à part entière qui dispose des compétences et des ressources (humaines et matériels) nécessaires pour proposer des solutions efficientes aux entreprises. Par ailleurs, certaines agences se spécialisent dans des branches spécifiques du développement informatique d’entreprise. C’est le cas notamment de Responsiv qui propose la création de logiciels sur mesure. Vous pouvez obtenir plus d’informations en visitant directement son site https://www.responsiv.eu/.

D’autres agences, telles que Sokeo, proposent un panel plus vaste de service afin de répondre au mieux aux besoins de toutes les entreprises : création de sites web, refonte d’un site web, référencement SEO, développement de logiciel, etc. Deuxièmement, une agence en développement informatique joue la carte de la transparence. Contrairement au freelance, une agence fait preuve d’un grand professionnalisme dans le but de satisfaire les attentes de ses clients. Que ce soit en matière de délai qu’en matière de qualité de service, une agence en développement informatique représente une solution optimale.

Troisièmement, une agence spécialisée revient beaucoup moins chère que recruter un salarié. En effet, tout comme le freelance, une agence est rémunérée sur une courte période et n’engage pas l’entreprise dans des démarches administratives supplémentaires.

Pour finir, une agence spécialisée se développe elle-même pour répondre aux évolutions technologiques et informatiques qui sont omniprésentes dans son secteur d’activité. Ainsi, aucune formation et aucune remise à niveau n’est nécessaire pour combler les nouveaux besoins des entreprises en matière de développement informatique. En conclusion, pour gérer au mieux le développement informatique de votre entreprise, la solution optimale reste de faire appel à une agence spécialisée.