Pour l’achat d’un HUAWEI P40, P40 Pro ou P40 Pro+ une montre connecté offerte !

Bonne nouvelle pour les passionnés de smartphones haut de gamme et de montre connectées ! Actuellement, Huawei propose une offre très alléchante pour ses clients français en proposant une montre connectée offerte pour l’achat d’un de ses smartphones haut de gamme. Ceux-ci comprennent les Huawei P40, P40 Pro ou P40 Pro+ dont l’achat permettra d’obtenir une montre Huawei Watch GT 2e d’une valeur de 159 €.

Des smartphones très haut de gamme

Les Huawei P40, P40 Pro ou P40 Pro+ constituent les hauts de gamme 2020 du constructeur chinois et sont les derniers-nés de la gamme P. Tous les trois proposent une fiche technique très intéressante avec un SoC 5G Kirin 990 couplé à 8 Go de RAM. Le stockage est de 128 Go pour le P40 et 128 ou 256 Go pour les versions Pro et Pro+.

Le P40 est équipé d’un écran Oled Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels avec une diagonale de 6,1 pouces et muni d’un capteur d’empreintes digitales sous la dalle. Il embarque un triple capteur photo conçu par Leica. Son prix s’élève actuellement à 649,99 €.

Le P40 Pro quant à lui dispose d’un écran 6,58 pouces de 2 640 x 1 200 pixels avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Pour la photo, il est doté de quatre capteurs différents à l’arrière. Il est vendu au prix de 949,99 €.

Le P40 Pro+ dispose de la même dalle que le P40 Pro. La différence entre les deux modèles se situe au niveau de l’appareil photo dont le nombre d’objectifs s’élève à cinq. Le tarif affiché est de 1 399,99 €.

Comment participer à l’offre ?

Afin de profiter de cette offre très attirante, il vous sera nécessaire de suivre minutieusement quelques étapes. Tout d’abord, il faut acheter l’un des smartphones concernés au plus tard le 30 septembre 2020. L’achat doit être effectué auprès d’un site internet ou d’un point de vente participant à l’évènement et hors marketplace.

Ensuite, il sera nécessaire de compléter le formulaire de participation à l’offre disponible sur le site de Huawei France. Celui-ci sera associé à un scan du code-barres de l’appareil acheté, du code IMEI ainsi que de la preuve d’achat mentionnant la date d’achat et le prix du produit.

Une fois que tous ces documents ont été correctement envoyés, la demande sera validée par la marque. La réception de la montre connectée se fera alors dans un délai de 10 semaines après l’acceptation de la demande.