Pokémon Presents : Récapitulatif des annonces de l’évènement, de nouveaux jeux en vue

Le 27 février 2024, la première présentation Pokémon Presents de l’année a eu lieu, offrant une multitude d’annonces intéressantes à l’occasion de la Journée Pokémon. Tour d’horizon sur les principales informations dévoilées lors de cette conférence spéciale.

Raids Terrakristal : un calendrier rempli pour les fans du jeu

La première annonce concerne trois nouvelles dates pour les raids Terrakristal dans Ecarlate et Violet, qui permettront aux joueurs de rencontrer trois créatures très populaires :

Du 28 février au 5 mars : Florizarre avec le badge Surpuissant

Florizarre avec le badge Surpuissant Du 6 au 12 mars : Tortank avec le badge Surpuissant

Tortank avec le badge Surpuissant Du 13 au 17 mars : Dracaufeu avec le badge Surpuissant (à nouveau)

Ces raids sont l’occasion parfaite pour tous les collectionneurs de profiter de ces évènements temporaires afin de renforcer leur équipe et de capturer des Pokémon rares.

Pokémon GO accueille la série Pokémon Les Horizons dans une collaboration spéciale

En plus des raids Terrakristal, Pokémon GO était également au centre des débats pendant cette présentation. En effet, le jeu sorti il 8 ans va également proposer de nouvelles fonctionnalités en lien avec la sortie de la série Pokémon Les Horizons. Ce sera l’occasion de retrouver le mythique Pikachu portant la casquette de Cap et surtout une nouvelle attaque Electacle. Notons également l’arrivée de trois Pokémons inédits tout droit venus de Paldea (Charbambin, Carmatura et Malvalame).

Le réveil de Pokémon Sleep et Pokémon Unite

Le Pokémon Presents était aussi l’occasion de remettre sur la table les deux applications mobiles. Durant cette présentation, on a en effet pu avoir des nouvelles sur un retour imminent de Raiku sur Pokémon Sleep, avec en prime des bonus exclusifs pour les joueurs qui se connectent.

En ce qui concerne MOBA, un autre trio de Pokémons rares et surpuissants fera son entrée dans le cadre d’évènements marquants dès le 27 février, à savoir Miraidon, Hexadron et Malvalame.

Au programme des dernières nouvelles concernant Pokémon Pocket

Dans la longue liste des annonces prévues pour cette présentation, celle-ci est sans conteste la plus alléchante. Eh oui, le jeu de cartes sur mobile tant attendu pourrait arriver courant 2024. C’est donc une nouvelle occasion donnée aux joueurs de collectionner d’anciennes cartes, de les échanger et même de combattre leurs amis. Par ailleurs, cette collection de cartes est faite pour tous les mondes, et convient tant pour les fidèles de la licence que pour fans de TCG.

Bonne nouvelle pour Pokémon Legends Z-A

Dans le vaste menu des annonces du Pokémon Présent, Pokémon Legends Z-A est clairement la cerise sur le gâteau. On tient donc bien là, la plus grosse annonce du Pokémon Day, c’est officiel, Pokémon Legends Z-A arrive. Outre une sortie prévue en 2025, on n’a rien eu comme information supplémentaire sur le sujet, mais on devrait s’attendre à un spin-off de Pokémon Legends Arceus, un nouvel opus où on pourrait voir une cohabitation entre les Pokémons et les humains.

#PokemonLegendsZA, an ambitious new entry to the Pokémon video game series, will launch on Nintendo Switch systems in 2025! pic.twitter.com/r2Rutaxg8V — Pokémon (@Pokemon) February 27, 2024

Pokémon Présent : une présentation raccourcie

Bien qu’elle soit aussi riche, il faut savoir que pour cette occasion, les fans ont eu droit à un Pokémon Presents bien plus court que les éditions précédentes. Soit un peu moins de 13 minutes. En effet, loin des 25 minutes de l’édition d’août 2023, celle-ci n’a duré que 12 minutes 52 secondes. Largement suffisant pour dévoiler tout ce qui se trame dans la galaxie Pokémon. C’est donc une réussite après le Nintendo Direct du 21 février dernier.

La première présentation Pokémon Presents de cette année a été un succès pour les fans du jeu vidéo et de l’anime. Le calendrier des raids Terrakristal ainsi que la collaboration spéciale avec la série Pokémon Horizon apporteront encore plus d’aventures passionnantes pour les joueurs de Pokémon GO. Avec de nombreuses nouveautés et évènements prévus pour cette année 2024, Pokémon continue de ravir son public et de créer des expériences inoubliables pour ses fans du monde entier.

