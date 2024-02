Pokémon Legends Z-A : la future pépite de la Nintendo Switch 2 ?

La série de jeux vidéo Pokémon continue d’évoluer avec l’annonce récente de la prochaine aventure nommée Pokémon Legends Z-A. Ce nouvel opus très attendu par les fans devrait sortir en 2025 sur la tant attendue Nintendo Switch 2.

Un rendez-vous incontournable pour les fans de Pokémon

Le premier Pokémon Presents de l’année a eu lieu le 27 février 2024 à 15h00. En effet, dans un podcast qui n’a duré que 12 minutes et 52 secondes, les aficionados de l’univers créé par Game Freak ont tout de même eu droit à un gros lot d’annonces et de nouveautés.

Au menu, il a été question des mises à jour pour les aventures mobiles avec Pokemon Sleep et Pokémon Unite, mais également des raids Terakristals. En outre, la franchise a également annoncé l’arrivée d’un tout nouveau jeu de cartes 100% mobile, mais le clou du spectacle était sans conteste l’annonce d’un nouvel épisode : Pokémon Légendes Z-A.

En effet, cet épisode inédit est prévu pour 2025 et pourrait être inspiré de la ville d’Illumis et ses fameuses méga-évolutions. En matière de compatibilité, il pourrait sortir à la fois sur Nintendo Switch et sur Nintendo Switch 2. Une information qui confirme ainsi l’arrivée d’une nouvelle console signée big N.

Pokémon Legends Z-A : une nouvelle aventure inspirée de Paris avec un gameplay original

Selon le trailer officiel et le site web de Pokémon, cette nouvelle aventure aura pour cadre principal la célèbre ville d’Illumis, directement inspirée de Paris. Les joueurs pourront explorer cette métropole où un plan de réaménagement urbain a été mis en place afin de faire cohabiter harmonieusement les humains et les Pokémon. L’objectif étant de créer un lieu unique d’échange et de partage entre les différentes créatures de l’univers.

#PokemonLegendsZA, an ambitious new entry to the Pokémon video game series, will launch on Nintendo Switch systems in 2025! pic.twitter.com/r2Rutaxg8V — Pokémon (@Pokemon) February 27, 2024

Faire revivre les méga-évolutions

La fin du trailer présente également le logo des méga-évolutions, qui ont fait leur apparition dans les opus X et Y. Cela laisse donc penser que ces dernières joueront un rôle prépondérant dans ce nouvel épisode. Cependant, le mystère reste entier quant aux nouvelles fonctionnalités et surprises que les développeurs nous réservent, mais il est certain que la nostalgie sera au rendez-vous pour les amateurs de la franchise.

Un système de jeu original et innovant

Bien que les détails soient encore peu nombreux, il semble évident que Pokémon Legends Z-A se dirige vers une nouvelle approche du célèbre jeu. Les fans sont impatients de découvrir les nouveautés en matière de gameplay et d’interaction avec leurs créatures préférées. Il s’agit là d’une excellente occasion pour Game Freak d’allier tradition et modernité afin d’offrir une expérience inédite aux joueurs du monde entier.

Une attente insoutenable pour les fans

Avec un univers aussi riche que celui de Pokémon, il est difficile de contenir son impatience à l’idée de pouvoir mettre la main sur cette nouvelle aventure. Cela dit, les joueurs souhaitent plus que jamais explorer une nouvelle fois Illumis et découvrir quelles sont les forces cachées derrière les mystérieuses méga-évolutions. Le défi est donc lancé pour Game Freak de répondre aux attentes des millions de fans répartis aux quatre coins du globe.

Illumis et ses secrets n’attendent plus que vous !

Pour patienter jusqu’à la sortie de Pokémon Legends Z-A, on ne peut que vous conseiller de (re)visionner le trailer disponible en auto-play sur différentes plateformes et de suivre l’actualité autour de ce nouvel opus. Une chose est certaine : les aventures d’Illumis et de nos Pokémon préférés n’ont pas fini de nous émerveiller et de nous surprendre ! Prêts à retrouver Pikachu et ses amis dans cette aventure captivante ?

