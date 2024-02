Pokémon Day 2024 : Nouveautés, offres et surprises de l’univers Pokemon

Après un Nintendo Direct très attendu, et plutôt marquant pour les fans de Nintendo, cette fois c’est la communauté Pokémon qui est à l’honneur. En effet, aujourd’hui se célèbre la journée Pokémon, et elle s’annonce déjà particulièrement riche. Découvrez dès maintenant ce qui vous attend pour cette occasion spéciale.

Un Pokémon Presents annoncé pour le 28e anniversaire de la licence

Le 28e anniversaire de cette licence incontournable se célèbre en grande pompe, avec son lot d’annonces à la clé. En effet, après Nintendo, c’est au tour de The Pokémon Company de communiquer en ce mardi matin, à un horaire plutôt inhabituel, il faut bien l’avouer pour ce type de déclaration.

Le Pokémon Day approchant, nous étions évidemment dans l’attente d’une présentation et ce sera donc bien le cas. Un Pokémon Presents est donc prévu pour ce mardi 27 février 2024 à 15h00. Après le tant attendu Nintendo DIrect, c’est une occasion à ne pas manquer pour les fans de Pokémon.

Pokemon Presents : une présentation raccourcie, mais riche

Le contenu de cet évènement assez particulier est loin d’être la seule différence qu’il a avec les précédents. C’est d’ailleurs assez surprenant, car bien que côté nouveautés, surprises et annonce, on puisse espérer un contenu assez riche, la présentation elle se voit considérablement réduite. En effet, alors qu’on a eu droit à 25 minutes de présentation pour l’édition précédente du Pokémon Presents, celle-ci est ne durera que 12 minutes et 52 secondes. Il faudrait donc être particulièrement concentré dès 15h cet après-midi pour ne rien manquer de l’actualité de la galaxie Pokémon.

Annonces du Pokémon Presents 2024 : à quoi s’attendre ?

Le 27 février 2024, nous allons avoir un Pokémon Presents à 15 h et cette annonce tant attendue a fait plaisir aux fans dont une partie s’imagine déjà avoir le remake de la 5ème génération. Dans notre cas, voici 7 envies que nous souhaiterions voir dans cette conférence annuelle :

Un nouveau jeu de la série Légendes Pokémon pour continuer à explorer les différentes générations et régions

pour continuer à explorer les différentes générations et régions Des mises à jour gratuites pour les jeux existants, ajoutant de nouveaux Pokémons et fonctionnalités

La présentation officielle des Pokémon issus de la future 9e génération

L’annonce d’un évènement spécial pour célébrer le Pokémon Day dans Pokémon GO

Une nouvelle série dérivée du spin-off Pokémon Rumble

Des collaborations avec des marques et artistes pour des produits dérivés exclusifs

Et pourquoi pas un nouveau film Pokémon inédit, pour le grand écran ou les plateformes de streaming

Pokémon, les Horizons : une nouvelle série animée avec une héroïne

Le Pokémon Day 2024 marque également le début d’une nouvelle série animée, intitulée Pokémon, les Horizons. Sacha cède enfin la place à un outsider. Qui plus est UNE outsider, une dresseuse : dans cette nouvelle série, les fans pourront suivre les aventures de Liko, une jeune fille originaire de la région de Paldea. Cette nouveauté est une belle surprise pour les amateurs de l’univers Pokémon qui étaient impatients de découvrir de nouvelles aventures.

Bon plan Nintendo Swicth OLED version Pokémon Ecarlate et Violet

Le Pokémon Day est aussi l’occasion de profiter des bons plans relatifs à l’univers Pokémon. Il vous est par exemple possible de vous offrir une Nintendo Switch OLED version Pokémon Ecarlate et violet actuellement à un prix très amical sur Rue du commerce. Rendez-vous dès maintenant sur la page officielle de l’offre pour profiter d’une réduction de -10%, soit votre console à 285 euros, au lieu de 315 euros. De plus, vous pouvez profiter d’une livraison gratuite en France.

Pokémon Day : Une journée exceptionnelle avec vos Pokémons favoris

Avec toutes ces annonces et offres spéciales, le Pokémon Day 2024 s’annonce comme une journée mémorable pour tous les fans de l’univers Pokémon. Restez connectés pour ne pas manquer les nombreuses surprises qui vous attendent ! Alors préparez-vous à célébrer ensemble cette licence emblématique et à découvrir toutes les nouveautés annoncées.

