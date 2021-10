Pixel 6 : Google annonce la date de présentation de son nouveau fleuron

Après plusieurs mois d’attente, Google va enfin officialiser ses nouveaux smartphones haut de gamme : les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. En effet, la firme de Mountain View vient de révéler une date officielle pour présenter ces deux nouveaux mobiles premium. Une présentation qui se fera vers la mi-octobre.

Une présentation dans moins de deux semaines

Les utilisateurs attendaient avec impatience cette présentation des nouveaux smartphones Pixel. Après de nombreux mois de rumeurs, l’on va enfin découvrir à quoi ressembleront finalement ces nouveaux flagships. En effet, sur une page dédiée à l’évènement, Google indique une date précise pour ladite présentation. Ainsi, les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro seront présentés le mardi 19 octobre 2021. La cérémonie se déroulera à partir de 19 heures, heure française.

Deux nouveaux smartphones Premium

L’année dernière, Google avait présenté un seul smartphone à l’occasion du lancement du Pixel 5. Pour cette année, le géant californien va changer de stratégie en lançant non pas un mais deux smartphones Pixel en même temps. Ainsi, en plus du Pixel 6, il y aura également un Pïxel 6 Pro qui viendra soutenir le modèle standard.

Avant la présentation officielle des nouveaux appareils, Google en a déjà dévoilé quelques détails dont notamment le design. L’on distinguera notamment le nouveau bloc photo qui viendra occuper toute la largeur du smartphone. En plus de cela, celui-ci se montre également très protubérant, rompant ainsi avec les standards un peu discrets de la marque.

A part le changement de design, les Pixel 6 et 6 Pro profiteront également d’un nouveau processeur. En effet, l’on va découvrir un nouveau chipset maison baptisé Tensor. Google prévoit ainsi d’optimiser davantage son nouveau processeur avec son OS. À l’instar d’Apple et Samsung, Google ne fournira plus de chargeur avec ses nouveaux smartphones.

En plus de ces points communs, il y aura évidemment une différence entre le modèle Pro et le modèle standard. Le Pixel 6 Pro aura trois capteurs photos à l’arrière. Le Pixel 6 quant à lui n’en aura que deux, se privant alors de téléobjectif. Du côté de l’écran, le modèle Pro disposera d’un écran de 6,7 pouces QHD+ ayant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le modèle standard de son côté aura une dalle de 6,4 pouces Full HD+ et se limitera à un affichage en 90 Hz. Toutes ces caractéristiques pourront faire des Pixel 6 et 6 Pro de sérieux concurrents des iPhone 13.

Des smartphones sous Android 12

A part les changements matériels, l’on sait également que les Pixel 6 et 6 Pro embarqueront nativement Android 12. Présenté pour la première fois aux développeurs lors de la conférence Google I/O 2021 en mai dernier. Cette nouvelle version mettra notamment l’accent sur la nouvelle interface Material You qui donnera un sérieux coup de jeune à l’OS. Cela pourra alors confirmer les rumeurs d’une sortie simultanée des Pixel 6 et d’Android 12. Autre information intéressante, Google va renouer avec ses habitudes de donner un nom de dessert à chaque version de son OS mobile. Ainsi, Android 12 s’appellera officiellement Snow Cone.