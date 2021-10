Pixel 6 et Pixel 6 Pro : Google officialise ses nouveaux smartphones premium

Au lendemain de la keynote d’Apple, c’est au tour de Google d’organiser sa conférence Pixel Fall Launch. Cette conférence a notamment été l’occasion pour la firme de Mountain View de lancer ses tous nouveaux smartphones haut de gamme : les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Une annonce qui vient clore de nombreux mois de rumeurs avec de nouveaux appareils qui risquent de venir chambouler le marché. Voici le résumé des caractéristiques des deux smartphones.

Pixel 6 : de belles améliorations techniques

Le Pixel 6 arbore un changement de design assez net par rapport au Pixel 5 de l’an dernier. L’on remarque évidemment le bloc photo qui vient former une large bande noire sur toute la largeur du smartphone. Contenu dans des dimensions moyennes de 158,6 x 74,8 x 8,9 mm, l’appareil pèse tout de même 207 grammes. La face avant est protégée par du Gorilla Glass Victus tandis que le dos dispose d’un Gorilla Glass 6.

Pour l’affichage, le smartphone fait appel à un écran OLED Full HD+ de 6,4 pouces avec un format 20:9 et une densité de 411 ppp. L’on notera sur ce modèle standard un taux de rafraîchissement limité à 90 Hz.

Comme d’habitude, la photo constitue le principal argument de vente de ce Pixel 6. Il se repose pour cela sur un double appareil photo dorsal et un appareil photo frontal. L’on dispose alors des capteurs suivants :

Un objectif principal grand-angle de 50 mégapixels avec une ouverture de f/1,85 ;

avec une ouverture de f/1,85 ; Un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels ayant un champ de vision de 114° et une ouverture de f/2,2 ;

ayant un champ de vision de 114° et une ouverture de f/2,2 ; Une caméra selfie de 8 mégapixels ouvrant à f/2,0.

Des capteurs plutôt classiques dans l’ensemble, mais qui devraient bénéficier d’un petit plus de la part de Google pour vraiment se démarquer de la concurrence. Une partie que nous détaillerons un peu plus bas.

A l’intérieur, l’on dispose du tout nouveau SoC maison Google Tensor épaulé par 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Pour l’alimentation, l’appareil se repose sur une batterie de 4614 mAh qui devrait pouvoir tenir un bonne journée d’utilisation. Elle supporte également la recharge rapide à 30W qui permettra de récupérer 50% de la charge en 30 minutes.

Pixel 6 Pro : le véritable fleuron de Google

Si le Pixel 6 promet déjà de belles prouesses, le Pixel 6 Pro constitue le véritable flagship et représente ce que Google a de mieux à proposer en ce moment. Celui-ci reprend le même design que son petit frère avec des dimensions revues à la hausse : 163,9 x 75,9 x 8,9 mm pour un poids total de 210 grammes.

Il embarque également un tout autre écran. Il s’agit alors d’une dalle OLED QHD+ de 6,7 pouces avec un format 19,5:9 pour une densité de pixels de 512 ppp. La fréquence d’affichage monte ici jusqu’à 120 Hz pour un affichage beaucoup plus fluide. Enfin, tout comme l’iPhone 13 Pro, elle embarque la technologie LTPO qui permet de limiter la consommation sur ce genre de dalle.

Côté photo, l’on retrouve les mêmes capteurs que sur le Pixel 6 standard avec un troisième objectif au dos. Il s’agit d’un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique x4 et une ouverture de f/3,5. A l’avant, la caméra selfie monte désormais à 11,1 mégapixels pour une ouverture de f/2,2.

Sous le capot, l’appareil reprend la même puce Tensor mais fait appel cette fois-ci à 12 Go de RAM. L’on découvre naturellement une plus grosse batterie de 5003 mAh. Tout comme pour le Pixel 6, aucun chargeur n’est fourni avec le Pixel 6 Pro.

Puce Tensor et Android 12 pour faire des merveilles

Google a clairement mis l’accent sur sa nouvelle puce Tensor lors de la présentation de ses nouveaux smartphones. Celui-ci est spécialement conçu pour booster les performances de l’appareil photo. Le processeur permettra alors une gestion plus poussée du traitement logiciel des photos. L’on peut citer entre autres la gomme magique dont le géant californien a fait la démonstration.

Si les résultats se montrent à la hauteur des affirmations de Google, les Pixel 6 pourront bien faire de l’ombre à ses principaux concurrents comme le tout récent iPhone 13. Notons également que le SoC Tensor est associé à un coprocesseur Titan M2 pour assurer la sécurité des appareils.

Pour exploiter toute cette architecture, les Pixels 6 seront les premiers smartphones à bénéficier d’Android 12. Présenté pour la première fois lors de la conférence Google I/O de mai 2021, ce nouvel OS arrive enfin à sa version finale. Cette nouvelle version apporte plusieurs nouveautés dont l’interface Material You propulsée par l’algorithme Monet ou encore les nouveaux widgets.

Google a également tenu à confirmer que les nouveaux Pixel 6 disposeront désormais de cinq ans de mise à jour de sécurité. Pour les mises à jour majeures d’Android, les smartphones pourront recevoir jusqu’à Android 15.

Prix et disponibilité des Pixel 6 et 6 Pro

Google frappe également un gros coup sur le prix de ses nouveaux smartphones avec des tarifs très agressifs. Le Pixel 6 est vendu à seulement 649 €. De l’autre côté, le Pixel 6 Pro ne coûte que 899 €. Les deux smartphones sont déjà disponibles en précommande avec une livraison à partir du lundi 25 octobre 2021. De plus, pour toute précommande de l’un des deux appareils, Google offre un casque Bose 700 d’une valeur de 399,95 €.