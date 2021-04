Vous êtes gamers et cherchez un PC adapté à vos besoins en divertissement, on sait que que le top et la totalité d’un matériel informatique de jeux peut parfois coûter un peu cher, c’est un investissement dans une vie virtuelle, qui parfois n’est pas accessible à tout le monde, pourtant il existe des pc ordinateurs spécialement conçus pour les gamers dont le prix est abordable.

Rien ne sert d’investir des mois de salaire dans le top de la pointe de la technologie en matière d’outils informatique pour gamer, si c’est votre passe temps, il est recommandé de chercher des affaires sur internet pour l’achat d’un pc prévu pour les jeux et vous pourrez donc profiter d’un divertissement à petit prix c’est à dire à 500 euros ou moins.

Notre sélection des meilleurs PC gamer à moins de 500€

BEASTCOM Q3 | Essential Gaming PC | Unité Centrale Ordinateur Gamer | AMD Quad Core 4x 3.70Ghz | 16Go RAM | 512Go SSD | 4K Graphique Radeon R7 | DVD | ... 429.99 € Vérifier BEASTCOM Q1 | Home 'n Office PC | Unité Central Ordinateur de Bureau | Intel i5 Quad Core 4x3.60Ghz | 16Go de RAM | 256Go SSD + 1To | 4K Graphique | H ... 469.99 € Vérifier Fierce Exile PC Gamer - Vite 4GHz Quad-Core AMD Ryzen 3 3200G, 1To Disque Dur, 8Go 3000MHz, AMD Radeon Vega 8 Graphiques, Windows Non Inclus 406303 489.95 € Vérifier Megaport PC Icarus AMD Athlon 3000G 2X 3.50GHz • Nvidia GeForce GT1030 • 1To HDD • 8Go DDR4 2400 • Windows 10 • Ordinateur de Bureau PC unité Centrale 509.00 € Vérifier Megaport Super Méga Pack Cyberhawk - 4-Core AMD Ryzen 3 3200GE 4X 3.30GHz (Turbo: 3.80 GHz)• Ecran LED 24" • Clavier et Souris • AMD Vega 8 • 8Go DDR4 ... 589.00 € Vérifier

Pourquoi un PC gamer à petit prix?

Avec le progrès technique et le développement de plusieurs start up dans le domaine de l’outil informatique, nous avons observé une nette chute des prix des pc et tout outils informatique qui concerne les jeux vidéos sur pc.

Les pc pour gamer ont plus de capacités de traitement des données numériques, aussi les gamers ont besoin de beaucoup de mémoire et de capacité de RAM. Ils doivent avoir un micro processeur puissant ainsi qu’une carte mère appropriée à l’usage des jeux vidéos.

Tout cet équipement informatique peut parfois coûter cher, surtout lorsqu’on cherche la qualité et la pointe de la technologie, les gamers investissent généralement beaucoup d’argent dans l’achat de leur pc pour gaming et tout ce qui vient avec, surtout avec la constante recherche d’améliorations des pc. Environ 1500 euros en moyenne sont dépensés par un gamer moyen.

Pour ce prix là, vous pouvez avoir accès à une multitude de marque loin d’être bas de gamme, de technologie japonaise, chinoise et coréenne par exemple, sur le marché leur prix est assez bas par rapport aux autres grandes marques de micro ordinateur.

Vous aurez bien sur des limites avec ce budget la, en effet les configurations pour pc gamer qui ne dépassent pas les 500 euros sont parfois limitées sur le plan de la qualité graphique, vous pouvez cependant acheter chaque composant du pc seul, pour pouvoir obtenir les meilleurs prix et sélectionner comme bon vous semble le matériel nécessaire à la constitution de votre pc. Cette méthode vous permet de prévoir à l’avance une évolution de la configuration de ce dernier, en achetant un kit de composant performant et de fréquences élevée.

Ou et comment trouver des PC gamer à moins de 500 euros?

Si votre usage de l’ordinateur est polyvalent, c’est à dire qu’il ne vous sert pas qu’aux jeux vidéos, il est préférable de se tourner vers le marché de l’occasion pour un bon pc pas trop usagé.

Vous pourrez, néanmoins, profiter pleinement de la résolution HD et des performances de base relatives au gaming.

Il est donc conseillé de prospecter les pièces informatiques et les pc gamer dans des sites qui offrent des produits de qualité de seconde main, en effet plusieurs gamers changent constamment de matériel informatique et savent bien prendre soin de leur outils, vous aurez donc la possibilité de tomber sur de bonnes affaires.

Ces pc gamers a 500 euros auront toutes les qualité que vous recherchez dans un ordinateur adapté aux jeux vidéos, à savoir la capacité de mémoire élevée, la rapidité du traitement des données ainsi que la rapidité de l’exécution des tâches que cela implique, aussi la qualité d’affichage reste correcte et appréciée, sans oublier le côté esthétique et pratique de l’appareil.

Voici quelques sites internet où vous trouverez ce que vous recherchez, que cela soit des composants séparés ou un pc gamer complet, d’occasion ou neufs :

Gametech

Tweakers

Hitek

gaming.fr

Amazon

Nous recommanderons, toutefois, certaines marque de pc à prix relativement bas sur le marché pour une qualité satisfaisante, en premier lieu nous avons des marques dont les performances sont vantées partout dans le monde et notamment chez les jeunes amateurs du gaming.

Vous trouverez une large gamme de produits avec différentes fonctionnalité et options high tech avec bien évidemment, ce qui intéresse notamment les gamers une capacité de mémoire RAM. Vous avez désormais le choix d’investir à petit prix dans votre futur pc gamer sans vous ruiner et profiter de tout vos jeux sur votre ordinateur.