Palmarès des marques de sport préférées par les français

Dans le classement réalisé par Promise Consulting, Décathlon et Lacoste sont en tête, suivis des géants Adidas et Nike. Décathlon est la marque de sportswear la plus proche des idéaux des Français, notamment grâce à son positionnement pratique.

Ainsi, la marque du groupe Oxylane arrive en tête avec 36% (le ratio d’avis positifs moins les avis négatifs), suivie de Lacoste à 29% et d’Adidas à 26%. L’étude a souligné que cette année, Lacoste était la marque la plus améliorée, notamment en raison de son repositionnement à la fin des années 1990 et de la série Lacoste Live destinée au public urbain, qui est entrée dans le top 10. Sur Internet on retrouve de nombreux bons plans Adidas , de quoi s’équiper à moindre prix.

Si Nike termine quatrième, Timberland et Quiksilver occupent les cinquième et sixième place, bien qu’ils aient des domaines plus spécialisés : la marche en premier et le skate en second.

Entre mars et septembre 2021, selon une étude française menée sur Internet via le comparateur Idealo, BFMTV, Nike et Adidas sont les marques populaires auprès des Français. Comme en 2020, ces marques se classent toujours au premier rang des marques les plus populaires. Mais désormais, elles sont suivies de près par Converse (alors que Converse était absente du top cinq en 2020).

Figure 1 : Illustration fournie par SportSoGood.fr

Nike reste la marque de sport la plus valorisée sur les réseaux sociaux mondiaux. Pour la deuxième année consécutive, le géant américain des articles de sport est en tête du top 50 de la plateforme d’analyse de données des sponsors Hookit.

Selon Hookit, plus de 16 000 athlètes et organisations sportives du monde entier ont fait la promotion de la marque basée en Oregon cette année.

Plus de 8,77 milliards de publications sur les réseaux sociaux ont participé à la promotion de la marque tout au long de l’année. Le parrainage de Nike vaut plus de 616 millions de dollars, soit 270 millions de plus que son concurrent le plus proche, Adidas.

Afin d’atteindre le classement 2021, la société américaine a pris en compte les informations sociales et numériques des athlètes professionnels, des équipes, des ligues, des événements et des sites Web publiés entre le 15 août 2020 et le 15 août 2021.

Au cours de cette période, près de 30 000 organisations sportives et athlètes ont publié des informations et promu plus de 8 000 marques sur des plateformes telles que Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, VK, Weibo et YouTube.