Un pack Xbox Series X avec deux énormes jeux à moins de 500€, profitez-en !

Aujourd’hui, Fnac séduit les amateurs de jeux vidéo avec une offre exceptionnelle : un pack comprenant la console Xbox Series X, le jeu Skull & Bones, Assassin’s Creed Mirage ainsi que 50€ de crédit sur votre compte Fnac si vous êtes membre. N’attendez plus pour profiter de cette offre en suivant ces quelques étapes.

Économisez avec ce pack exclusif chez Fnac

Pour bénéficier de ce pack à moins de 500€, il vous suffit de vous rendre sur le site de Fnac et d’ajouter dans votre panier la console Xbox Series X ainsi que le jeu Skull & Bones. Ensuite, ajoutez Assassin’s Creed Mirage à votre commande. Vous recevrez alors non seulement la console Microsoft Xbox Series X équipée d’un lecteur Blu-ray 4K pour lire vos jeux sur disque, mais aussi deux superbes jeux Ubisoft pour agrémenter votre ludothèque.

Xbox Series X avec 1 To de stockage

Compatible avec des écrans jusqu’à 8K

Inclus Xbox Game Pass

Bénéficiez de rétrocompatibilité étendue aux jeux issus des anciennes consoles de la marque

Recevez 50€ de crédit sur votre compte Fnac si vous êtes membre

Xbox Series X + Skull & Bones + Assassin’s Creed Mirage, un trio de choc pour profiter pleinement de votre console

Du côté des jeux proposés dans ce pack, on retrouve tout d’abord Skull & Bones, qui s’inspire des phases en bateau issues de la saga Assassin’s Creed. Quant à Assassin’s Creed Mirage, il renoue avec les fondamentaux de la série, en mettant l’accent sur l’infiltration et les défis d’un assassin agile dans un environnement plus restreint.

Et pour couronner le tout, une manette Xbox noire assortie à la console est également incluse dans cette offre. De quoi plonger directement dans l’action dès réception du colis !

Une occasion en or de découvrir ou approfondir son expérience gaming sur Xbox Series X

Avec cette offre Fnac, c’est l’occasion idéale de se familiariser avec les nombreuses fonctionnalités avancées de la Xbox Series X, telles que :

Ses capacités graphiques et sa vitesse époustouflante, grâce au traitement RDNA 2 et DirectX Raytracing

Les temps de chargement réduits par l’architecture conçue autour du Xbox Velocity Architecture

La technologie Smart Delivery permettant d’optimiser vos jeux pour la Xbox Series X sans coût supplémentaire

De nouvelles expériences en ligne fluide grâce à la puissance du serveur hébergé sur le cloud

En bref, cette offre Fnac vous permet de mettre la main sur une sélection de jeux captivants tout en profitant des performances impressionnantes de la console Xbox Series X !

Méthode rapide et facile pour profiter de cette offre chez Fnac

Pour bénéficier de cette promotion, il vous suffit de suivre ces quelques étapes :

Rendez-vous sur le site de Fnac et ajoutez dans votre panier la console Xbox Series X accompagnée de Skull & Bones. Ensuite, ajoutez Assassin’s Creed Mirage à votre commande. Recevez votre colis et profitez pleinement de vos jeux sur la puissante console Microsoft Xbox Series X. N’oubliez pas d’utiliser les 50€ de crédit offerts sur votre compte Fnac si vous êtes membre pour étoffer encore plus votre ludothèque avec une troisième acquisition.

N’hésitez plus, laissez-vous tenter par ce pack unique proposé par Fnac, vivez des moments inoubliables et plongez au cœur des aventures palpitantes qu’offrent ces deux jeux Ubisoft. De plus, grâce aux 50€ de crédit sur votre compte Fnac, vous pourrez enrichir votre collection de jeux pour tirer le meilleur parti de votre nouvelle console Xbox Series X !

