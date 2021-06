Ornikar dévoile sa nouvelle offre d’assurance auto

Ornikar, la startup spécialiste de l’auto-école en ligne, vient récemment de lancer une nouvelle offre d’assurance auto. En réalité, il s’agit d’une évolution de son offre qui jusque-là se limitait aux jeunes conducteurs. Cette initiative vient quelques semaines après une levée de fonds de 100 millions d’euros. Grâce à cette nouvelle offre destinée à tous les conducteurs, Ornikar a l’ambition de révolutionner l’assurance auto.

DEOUVRIR L'OFFRE D'ASSURANCE ORNIKAR

Elargir son offre à tous les conducteurs

Depuis sa création en 2013, Ornikar est connue pour son service d’auto-école en ligne. Même son offre d’assurance auto se destinait exclusivement aux jeunes conducteurs. Cette initiative présentait l’avantage de pouvoir se concentrer sur une seule cible, à savoir les individus en phase d’apprentissage ou qui viennent de recevoir leur permis de conduire. Cela lui a permis alors de proposer une excellente qualité de service pour venir concurrencer les auto-écoles et assurances traditionnelles.

Avec son nouveau potentiel et grâce à son expérience, Ornikar Assurance a pu élargir son offre. Désormais, l’assurance auto Ornikar s’étend à tous les conducteurs. Cela comprend notamment avec plus de 2 ans d’expérience sans sinistres et ceux ayants eu moins de 6 sinistres en trois ans. Même ceux qui ont subi un retrait de permis peuvent accéder à l’offre. Ceci est également valable pour les propriétaires de voitures de prestige.

L’assurance auto nouvelle génération

La nouvelle assurance automobile Ornikar est accessible à partir de 12 € par mois pour tous les conducteurs. Celle-ci vient alors compléter l’offre réservée aux jeunes conducteurs disponible dès 29 € par mois.

La souscription à Ornikar assurance auto se fait entièrement en ligne et ne nécessite que quelques étapes très simples. Celle-ci commence par une estimation rapide selon la maque et le modèle du véhicule à assurer. Cela permettra alors d’obtenir un tarif en seulement quelques clics. L’on pourra ensuite personnaliser l’offre en choisissant les différentes garanties. L’utilisateur aura le choix entre différentes formules :

Standard,

Risque aggravé,

Haut de gamme,

Jeune conducteur.

Après quelques réglages sur le profil, il ne reste plus qu’à valider le devis en effectuant le paiement sur la plateforme. L’assurance est alors immédiatement valide pour un mois.

Ainsi, Ornikar assurance automobile se veut à la fois simple, transparente et pas chère. Avec sa nouvelle offre, la startup vise les 22 000 nouveaux clients pour cette année 2021. Jusqu’en 2023, elle prévoit d’atteindre les 100 000 assurés. Son ambition à long terme est alors de devenir la référence mondiale de la sécurité routière.

DEOUVRIR L'OFFRE D'ASSURANCE ORNIKAR