Ordinateur de bureau : les solutions les plus pratiques

L’évolution technologique place l’ordinateur au centre de toutes les activités en entreprise. Il est pour cela quasiment impossible de travailler sans un système informatique performant. La multiplicité des marques et des modèles ne facilite pas le choix de cet outil de travail devenu indispensable. Il n’est pas toujours aisé de choisir entre un ordinateur portable et un ordinateur de bureau. Les ordinateurs fixes présentent pourtant de nombreux avantages notamment dans le milieu professionnel.

Ordinateurs de bureau : la solution la plus adaptée au milieu de l’entreprise

Pour un usage professionnel, il s’agit d’un excellent outil de travail. Véritable solution tout-en-un, l’ordinateur de bureau répond aux besoins des entreprises.

L’ordinateur de bureau : une maintenance facile

Le système informatique est aujourd’hui un outil de la performance en entreprise. C’est pour cela que les sociétés préfèrent choisir un ordinateur de bureau pour plus d’efficacité au sein de l’entreprise. Ils peuvent en effet être dépannés rapidement, ils sont pratiques et prennent de moins en moins de place au sein des espaces de travail. Les ordinateurs fixes ne comportent pas de batteries, un avantage de taille car celles-ci ont tendance à se détériorer rapidement.

La personnalisation avancée offerte par les PC de bureau

Un ordinateur de bureau a des possibilités de personnalisations étendues. Vous pouvez choisir ce que vous voulez en matière de composants. Si vous souhaitez augmenter les performances d’un ordinateur fixe, il suffit parfois d’ajouter :

de la mémoire vive

un nouveau processeur

une nouvelle carte graphique

un nouveau disque dur plus puissant

De plus, vous pouvez installer un circuit de refroidissement liquide pour réguler la température d’un processeur surcadencé par exemple. L’unité centrale étant assez grande, vous pouvez y ajouter des éléments dans les compartiments prévus par le constructeur.

Les options de personnalisation ne se limitent pas au boîtier et à la composition de la tour. L’esthétique des PC de bureau peut également être modifiée à votre guise surtout lorsque vous optez pour une solution réassemblée. Certains constructeurs vous donnent en effet la possibilité de choisir les composants avant de les monter. Vous pouvez cependant les acheter puis les faire installer par votre équipe technique. Le PC de bureau offre une flexibilité unique dans ce domaine.

La puissance pour les tâches lourdes

L’achat d’un ordinateur dépend de l’usage que vous voulez en faire. Les ordinateurs de bureau sont généralement privilégiés en entreprise pour les tâches gourmandes en mémoire vive. Ils sont en effet équipés de processeurs et de cartes graphiques plus puissants que les versions mobiles que vous trouverez sur les laptops. Les entreprises qui font du développement de logiciel, du traitement d’image ou de vidéo optent généralement pour des ordinateurs de bureau pour leur équipe technique. Lorsqu’un ou plusieurs ordinateurs connaissent un dysfonctionnement, cela peut affecter grandement le chiffre d’affaires de l’entreprise. Il est donc important d’adapter les composants aux besoins réels de la société.

La solution du tout-en-un comparée à la tour

Les ordinateurs tout-en-un sont parfaits pour l’usage bureautique. Avec ces machines, les différents composants sont directement intégrés dans une partie centrale. Soit dans l’écran, soit au niveau du socle.

L’encombrement réduit

L’ordinateur tout-en-un est un bon compromis entre un PC de bureau et un laptop. Les ordinateurs tout-en-un sont moins encombrants. Après avoir installé l’écran, il suffit de trouver de la place pour le clavier et la souris et le tour est joué. Dans les bureaux exigus ou dans les salles informatiques encombrées par exemple, on tire pleinement profit des ordinateurs tout-en-un.

La portabilité

La caractéristique première d’un ordinateur de bureau n’est pas la mobilité. Lorsque vous décidez de prendre un PC de bureau pour vos équipes, mais que vous voulez avoir la possibilité de le bouger pour des actions marketing ou juste pour le changer de local occasionnellement par exemple, optez pour le tout-en-un. Seul le branchement des câbles reste à faire.

La puissance et l’évolutivité

Les entreprises qui recherchent la performance graphique et la rapidité optent généralement pour la tour. Les PC tout-en-un sont performants, mais n’égalent pas les ordinateurs de bureau classiques en termes d’évolutivité. Si vous devez changer les processeurs ou la carte graphique, nous vous conseillons d’opter pour une tour ou un client léger.

Comme avec les ordinateurs portables, il est difficile d’intervenir sur les ordinateurs tout-en-un. Il faut un prestataire qui a de l’expertise pour le démonter et proposer des solutions d’amélioration de performance. La tour peut en revanche être achetée sous une configuration assez basique et être boostée par les composants adéquats par la suite.

La qualité et les caractéristiques de l’écran

Même si des efforts sont faits pour les écrans d’ordinateur de bureau classique, ceux qui sont livrés avec les tout-en-un disposent clairement d’avantages considérables. Les fabricants y intègrent le tactile, de meilleures résolutions et qualité d’affichage. De plus, les écrans d’ordinateur tout-en-un dépassent généralement 20 pouces. Mais si l’écran est un élément déterminant pour votre activité, vous pouvez acheter un écran de qualité pour une tour. Le résultat sera alors meilleur que sur un ordinateur tout-en-un, car la tour a un rendu incomparable lorsqu’elle a une bonne carte graphique et un bon processeur.

La solution du client léger ou thin client

Un client léger est en général un ordinateur peu onéreux qui dépend d’un serveur central pour toutes ses opérations. On parle également de client léger lorsque des logiciels utilisent le modèle client-serveur. Le client léger charge en mémoire un système d’exploitation réduit et se connecte au serveur. Les applications tournent sur le serveur, mais s’affichent sur l’écran de l’ordinateur client. Vous pouvez utiliser un vieil ordinateur, un ordinateur moderne ou un créé à cet effet pour le client léger. La plupart du temps, les clients légers sont gérés de façon centralisée. Ils sont donc moins exposés aux attaques et ont un cycle de vie plus long.

Si votre ordinateur de bureau possède un client léger, alors il sera en mesure d’exécuter toutes les tâches informatiques avec une connexion réseau reliée à un serveur central. Les clients légers sont souvent utilisés pour les outils de gestion, la bureautique, l’imagerie ou encore les traitements 3D.