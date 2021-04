Oppo Reno 4Z Noir 5G à -21% chez Boulanger

Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, cette nouvelle devrait vous plaire. En ce moment, le smartphone Oppo Reno 4Z Noir 5G est en promotion chez Boulanger. En décidant de l’acheter maintenant sur le site, vous pourrez obtenir un excellent smartphone 5G pas cher à moins de 300 €.

80 € de réduction sur l’Oppo Reno 4Z

Vous ferez une bonne affaire en choisissant d’acheter le smartphone Oppo Reno 4Z Noir 5G en ce moment chez Boulanger. L’appareil profite actuellement d’une alléchante remise de -21% chez Boulanger. Grâce à cette réduction, vous pourrez économiser 80 € sur cet excellent smartphone. En effet, le prix du Reno 4Z Noir 5G passera alors à 299 €. En temps normal, le prix affiché s’élève à 379 €.

OPPO RENO 4Z CHEZ BOULANGER (-21%)

Un bel écran et des performances convenables à petit prix

Malgré son prix plus qu’attractif, le Reno 4Z a de nombreux atouts pour plaire. Pour commencer, il dispose d’un très bon écran IPS LCD Full HD+ de 6,57 pouces. Celui-ci a une définition de 2400 x 1080 pixels, pour une résolution de 401 ppp. Mais le plus intéressant, c’est son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela permettra alors de garantir un affichage très fluide.

Sous le capot, l’on retrouve un SoC MediaTek MT6873V Dimensity 800 gravé en 7 nm et compatible 5G. cette puce s’accompagne d’une mémoire vive de 8 Go ainsi que d’un stockage interne de 128 Go. Tout cela permettra des performances correctes avec une bonne gestion du multitâches. Le tout est alimenté par une batterie de 4 000 mAh permettant une bonne journée d’utilisation. Comptez un peu plus d’une heure pour la recharger avec son chargeur de 18 W.

Un appareil photo correct

Pour la partie photo, le Reno 4Z se repose sur un module à quatre objectifs. Celui-ci se compose de :

Un capteur principal de 48 mégapixels,

Un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels,

Un capteur de profondeur de 2 mégapixels,

Un objectif macro de 2 mégapixels.

Dans l’ensemble, il peut capturer des photos de très bonne qualité avec de nombreux modes disponibles. Pour la vidéo, vous pourrez filmer en 4K. en ce qui concerne l’appareil photo frontal, les amateurs de selfies pourront se reposer sur un module double objectif. Celui-ci comprend un capteur principal de 16 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.