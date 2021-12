Oppo Find N : le nouveau smartphone pliant qui pourrait faire peur à Samsung

Toujours dans le cadre des Oppo Inno Days, la firme chinoise vient d’annoncer un nouveau smartphone pliant : le Find N. ce dernier marque l’entrée de la marque dans un secteur encore largement dominé par Samsung. Mais le nouveau bijou d’Oppo possède de sérieux arguments qui pourraient bien inquiéter le Galaxy Z Fold 3 de son concurrent coréen. Cela se passe aussi bien au niveau des fonctions que de la fiche technique de l’appareil.

Un design compact

A une époque où les écrans de smartphones tendent à devenir de plus en plus grands, le Find N sait se montrer assez compact. En effet, il profite de son statut de smartphone pliant pour limiter la taille de son écran à seulement 5,49 pouces. Parmi les modèles récents, seul l’iPhone 13 mini se montre aussi compact. L’on a ici une dalle Oled avec une définition de 1972 x 988 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

Une fois déplié, le Find N mise encore sur un format assez innovant. En effet, l’on découvre à l’intérieur un écran Oled de 7,1 pouces avec un ratio de 8,4:9. Cela le rend légèrement rectangulaire mais également plus petit que ce que l’on peut trouver chez la concurrence. L’afficheur dispose d’une définition de 1920 x 1772 pixels ainsi qu’un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz.

A la fois pratique et confortable

Oppo a pris la peine de bien soigner la charnière de son smartphone pliable. Selon la marque, les 136 éléments constituant cette charnière permettrait de réduire le pli jusqu’à 80% comparé aux modèles concurrents. D’autre part, cela le rendrait également beaucoup plus robuste et à l’épreuve des poussières.

Le smartphone embarque une fonctionnalité dénommée FlexForm Mode qui lui permettrait de se déplier sur un angle de 50° à 120°. Le Find N prend alors la forme d’un mini ordinateur portable pour faciliter le visionnage de vidéos ou encore les appels en visioconférence.

Une fiche technique intéressante

Sous le capot, le smartphone pliant Oppo Find N embarque un SoC Snapdragon 888 couplé à 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Pour l’alimentation, il se repose sur une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide en 33 W et la recharge sans fil à 15 W.

Côté photo, l’on dispose d’un triple appareil photo composé de :

Un module principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1,8 ;

Un objectif ultra grand-angle de 16 mégapixels avec une ouverture de f/2,2 ;

Un téléobjectif avec zoom x2 de 13 mégapixels ayant une ouverture de f/2,4.

Chaque écran est percé d’un poinçon abritant un même capteur frontal de 32 mégapixels avec une ouverture de f/2,4.

Disponibilité du Oppo Find N

Tout comme pour ses Air Glass, Oppo ne propose pour le moment son Find N que sur le marché chinois. Celui-ci y est vendu à un prix d’environ 1070 € HT pour la version à 8+256 Go et environ 1250 € HT pour celle à 12+512 Go. L’on ignore encore quand il pourrait débarquer en Europe ni même s’il le sera un jour. Néanmoins, les tarifs appliqués par le constructeur chinois semblent très agressifs. Ceci reste parfaitement intéressant pour une éventuelle commercialisation en France, que ce soit le Find N ou une autre déclinaison de l’appareil.