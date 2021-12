Oppo dévoile les Air Glass, ses lunettes de réalité augmentée

Lors des conférences Inno Day, Oppo a fait sensation en présentant ses nouvelles lunettes de réalité augmentée, les Air Glass. Ces nouvelles lunettes marquent un joli bond dans un secteur qui peine encore à percer auprès du grand public. Mais le nouveau produit d’Oppo se montre plutôt convaincant et pourrait largement contribuer à démocratiser ce genre de produits.

Un design qui s’approche vraiment de véritables lunettes

Un des principaux points forts des Air Glass réside dans leur design. Si jusqu’à présent, les différents constructeurs ont généralement proposé des lunettes assez encombrantes aux designs pas très commodes, la proposition d’Oppo mise avant tout sur la discrétion. En réalité, il ne s’agit pas à proprement parler de lunettes mais plutôt d’un accessoire à installer sur de véritables lunettes.

L’Air Glass se présente alors sous la forme d’un appareil que l’on fixe sur la monture de lunettes normales. Il se compose d’une branche tactile en forme « d’aile de cigale » associé à un micro-projecteur micro-LED. En tout, l’appareil ne pèse que 30 g et se montre assez discret, du moins par rapport aux autres lunettes et casques de réalité augmentée. En effet, l’appareil ajoute un certain embonpoint à la monture droite.

Des fonctions plutôt pratiques

Les Air Glass peuvent aussi bien s’installer sur une monture sans verres que sur des lunettes complètes et s’adaptent même avec les verres correcteurs. Le microprojecteur conçu par Oppo fait à peine la taille d’une graine de café mais offre un affichage à la fois net et lumineux.

Les fonctions présentes sur l’appareil comportent un téléprompteur qui permet d’afficher un texte à réciter sans que personne d’autre ne puisse le voir. L’on trouve également un traducteur en temps réel qui aide énormément lors d’une discussion avec une personne parlant une autre langue. Néanmoins, cette fonction nécessite que les deux interlocuteurs portent chacun des Air Glass. De plus, les langues disponibles se limitent pour le moment à l’anglais et au chinois, avant l’arrivée d’une mise à jour pour ajouter le japonais et le coréen.

A part cela, l’on y retrouve d’autres fonctionnalités plus classiques sur ce genre d’appareil comme un GPS, un calendrier ou encore la météo. Les lunettes pourront également afficher des notifications en temps réel.

Les Air Glass fonctionnent avec une puce Snapdragon Wear 4100, ce qui est suffisamment puissant pour faire tourner des montres connectées. L’on pourra alors espérer qu’Oppo décide d’ajouter davantage de fonctions sur ses lunettes. Enfin, du côté de l’autonomie, une recharge complète de l’appareil lui permettra de tenir environ 3 heures, microprojecteur allumé.

Différents moyens de contrôle

Le contrôle des Air Glas peut se faire de plusieurs manières. Tout d’abord, il y a la traditionnelle application à installer sur un smartphone ou une montre connectée. Disponibles essentiellement sur les produits de la marque, ces applications permettent de configurer l’appareil. Ensuite, l’on pourra toucher la branche tactile pour contrôler les différentes fonctions. Il sera aussi possible d’utiliser la commande vocale, la commande par gestes et même des mouvements de la tête.

Disponibilité des Air Glass

Lors de son annonce, Oppo a déclaré que les Air Glass ne seront pas disponibles avant le premier trimestre 2022. De plus, elles resteront dans un premier temps réservées à la Chine. D’ailleurs, l’on ne croit pas trop qu’elles franchiront un jour les frontières asiatiques. Néanmoins, il s’agit là d’un bel effort de la part du constructeur chinois, et l’on pourrait très bien s’attendre à ce que de prochains modèles puissent débarquer en Europe.