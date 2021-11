OnePlus Nord N20 5G reprend quelques caractéristiques du OnePlus X

C’était en juillet 2020 que le OnePlus Nord a été lancé. Son successeur, le OnePlus Nord N20 5G lui a été introduit en 2021 à peu près à la même époque. Malgré le fait que ces deux smartphones soient uniquement limités à l’Inde et à certains marchés européens, OnePlus a développé des modèles Nord encore plus abordables de la série N. Ils sont aussi en vente aux États-Unis. Bientôt la société compte faire une mise à jour du OnePlus Nord N20 5G.

Les spécificités du OnePlus Nord N20 5G

On a pu découvrir la plupart des spécificités du OnePlus Nord N20 5G grâce à quelques rendus créés à l’aide d’informations CAO et d’un rapport de 91mobiles en collaboration avec le leaker OnLeaks. Le smartphone devrait mesurer 159,8 x 73,1 x 7,7 mm selon OnLeaks. Il se caractérise par un écran plat AMOLED de 6,43 pouces avec une découpe de caméra selfie perforée.

Son design carré et le cadre plat vous rappelleront le OnePlus X qui a été lancé en 2015. En ce qui concerne les coloris, mais aussi le taux de rafraîchissement, aucune information précise n’a encore été dévoilée pour le moment. Le OnePlus Nord N20 5G embarquerait le processeur Snapdragon 695 5G. Par ailleurs, il dispose d’un scanner d’empreintes digitales intégré.

Les propriétés du OnePlus Nord N20 5G

Le Nord N20 5G se démarque par la qualité de son appareil photo. Il embarque un objectif principal de 48 Mpx avec une paire de vivaneaux de 2 MP. Concernant les selfies, le smartphone est équipé d’un appareil photo 16MP. Encore une fois, on ne trouve pas dans ces rapports l’emblématique curseur d’alerte OnePlus. En outre, on n’a pas encore d’informations en ce qui concerne la capacité de la batterie ou la charge rapide.

Tout ce dont on peut être sûr pour l’instant c’est que ce modèle sera plus performant et plus pratique que son prédécesseur. OnLeaks a affirmé que toutes les spécifications mentionnées ci-dessus concernent le OnePlus Nord N20 5G. Cependant, le leakeur n’a pas écarté la possibilité que le mobile soit lancé sous un autre nom, à savoir le OnePlus Nord CE2 5G.

One le saura avec le temps, mais pour l’heure, on garde un œil sur l’avancée du projet pour être fin près au moment où la société décide enfin de lever la voile sur ce nouveau téléphone.