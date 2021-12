OnePlus : le Nord 2 CE embarquerait un processeur MediaTek

La série Nord de OnePlus représente une toute nouvelle gamme de smartphones tout aussi intéressants les uns que les autres. De milieu de gamme, chaque modèle possède ses propres particularités. Les performances sont plus que satisfaisantes, en particulier avec les modèles qui sont légèrement plus chers.

Effectivement, le OnePlus Nord, le Nord 2 et le Nord CE proposent tous un très bon package. Ils pourront satisfaire chacune de vos attentes du moment que vous ne vous préoccupez pas beaucoup de la qualité l’appareil photo. Il semble que le constructeur cherche à proposer un successeur au CE le plus tôt possible : le Nord 2 CE.

Quelques améliorations par rapport au Nord CE

Pour le moment, le OnePlus Nord 2 CE est uniquement connu sous son nom de code Ivan ou sous son numéro de modèle IV2201. Toutefois, le terminal conservera certainement son surnom familier de CE. Par rapport à Nord CE, Ivan n’a rien de particulier à part quelques améliorations clés au package.

Si l’on en croit les rumeurs, on peut dire que le OnePlus Nord 2 CE sera livré avec un écran OLED de 6,4 pouces 90 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Ce modèle embarquera aussi une configuration familière de caméra arrière 64MP/8MP/2MP et une charge plus rapide que le CE d’origine (65W contre 30W).

Ce qui fera la différence c’est surtout au niveau du processeur. En effet, le OnePlus Nord 2 CE embarquera le MediaTek Dimensity 900 contre le Snapdragon 750G du OnePlus Nord CE.

Un lancement imminent

D’après 91mobiles, le OnePlus Nord 2 CE devrait être dévoilé en janvier ou février 2022 en Inde. Il aura probablement une date similaire pour le lancement dans le monde. Jusqu’à maintenant, aucune image ne nous permet d’avoir une idée concrète sur ce à quoi le Nord CE 2 va ressembler. On peut cependant toujours nous attendre à ce que sa conception générale puisse être conforme à celle du Nord 2 et du OnePlus 9.

En ce qui concerne le prix du smartphone, cette même source de publication indique un coût entre 320 $ et 370 $. Comme d’habitude, on ne peut pas se fier à ces prix, car ils ne se traduisent pas toujours sur le marché. D’ailleurs, on ne sait pas encore si le OnePlus Nord 2 CE sera disponible ou non aux États-Unis qui jusqu’à présent n’ont pas pu profiter des modèles Nord haut de gamme.