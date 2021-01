OnePlus 9 et 9 Pro : La fiche technique des smartphones en fuite

La marque chinoise OnePlus devrait présenter prochainement ses nouveaux smartphones haut de gamme dont le OnePlus 9 Lite, le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Plus performants que la version Lite, les deux derniers ont vu leur fiche technique en fuite avant leur présentation officielle. Au programme, nous devrions avoir un très bel écran, un soc de dernière génération, la recharge ultra-rapide et un double appareil photo.

Une fiche technique haut de gamme

Les informations ont été dévoilées par le leaker Digital Chat Session. Selon cette source, le OnePlus 9 Pro devrait accueillir un écran de AMOLED de 6,78 pouces QHD+. Mais le plus intéressant, c’est qu’il disposerait d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le modèle standard devrait également bénéficier de la même technologie d’écran avec la même fréquence d’affichage. Seule la diagonale de l’écran descend à 6,55 pouces.

A l’intérieur, l’on aurait droit à un soc Qualcomm Snapdragon 888 gravé en 5 nm et compatible 5G. Il s’agit tout simplement de la toute dernière puce haut de gamme du constructeur américain. Le tout serait alimenté par une batterie de 4 500 mAh, aussi bien pour la version standard que la version Pro. Elle devrait également supporter la recharge rapide à 65 W ainsi que la recharge inversée à 5 W. Le OnePlus 9 Pro en particulier supporterait en plus de cela la recharge sans fil rapide à 45 W.

OnePlus 9 : un double appareil photo

La partie photo des deux smartphones a également fuité. Nous devrions alors avoir droit au dos à un appareil à double capteurs. Celui-ci se composerait d’un objectif principal de 50 mégapixels et d’un objectif ultra grand-angle. A l’avant, l’on devrait retrouver un capteur selfie de 16 mégapixels.

L’appareil photo frontal serait logé dans un poinçon de 3,8 mm en haut de l’écran. L’on assisterait également à une différence d’épaisseur entre les deux smartphones. Le OnePlus 9 aurait une épaisseur de 8 mm et le OnePlus 9 pro de 8,5 mm. Avec cela, leurs poids respectifs ne devraient pas dépasser les 200 g. Les rumeurs stipulent également que le OnePlus 9 Pro serait certifié étanche à l’eau.

Ces informations sont pour l’instant à prendre avec des pincettes. Il faudra attendre une annonce officielle de la part du constructeur chinois pour connaître les véritables fiches techniques des OnePlus 9, 9 Pro et 9 Lite. Toujours selon les rumeurs, cette présentation devrait se faire au mois de mars prochain.