One UI : Samsung met à jour son interface utilisateur

Il y a quelques semaines, Samsung venait de sortir son nouveau smartphone haut de gamme : le Galaxy S21. Ce dernier-né de la marque coréenne a apporté de nombreuses améliorations sur la fiche technique, mais également des nouveautés au sein de l’interface utilisateur One UI. Désormais, la dernière version One UI 3.1 a été déployée sur d’autres modèles de la marque. On la retrouve sur les gammes Galaxy S20, Galaxy Note 20 et les Galaxy Z. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette dernière mise à jour.

De nettes améliorations sur la photographie

Les changements les plus notables survenus sur l’interface du Galaxy S21 concernent la partie photo. Désormais vous pourrez profiter de ces nouveautés sur des modèles plus anciens.

L’on peut citer par exemple la fonction améliorée Single Take qui rend l’appareil photo plus intelligent. D’un simple clic, vous pourrez capturer un grand nombre d’images, aussi bien fixes qu’animées. Par la suite, vous n’aurez qu’à choisir celles qui vous satisfont le mieux. Ainsi, vous pouvez être sûr de ne rater aucun moment précieux.

Sur ce smartphone android, on retrouve également une autre fonctionnalité baptisée Object Eraser. Elle vous permettra d’effacer un objet ou un détail que vous n’appréciez pas sur les photos prises. Et ceci sans recourir à une longue retouche photo ou des applications tierces. L’on retrouvera également d’autres options très pratiques comme Touch Autofocus ou encore Autoexposure Controller. Celles-ci amélioreront la luminosité et de la mise au point des photos.

Des nouveautés utiles au quotidien

D’autres fonctionnalités pratiques débarquent également en dehors de la partie photo. La fonction Multi Mic Recording permet d’enregistrer simultanément le son avec le micro du téléphone et ceux d’autres appareils connectés comme les oreillettes Bluetooth. Cela s’avèrera très pratique dans la capture de vidéos professionnelles ou bien dans l’enregistrement de son en stéréo.

One UI 3.1 apporte également des améliorations au niveau du confort d’utilisation. Il y a pour cela la fonction Eye Comfort Shield qui consiste à adapter automatiquement la lumière bleue émise par l’écran. Les modifications peuvent correspondre à des heures précises de la journée, mais aussi de paramètres personnels.

La protection de la vie privée est aussi nettement améliorée. vous déciderez vous-même des informations que vous partagez comme les métadonnées des photos par exemple. La fonctionnalité Private Share vous aidera à définir les personnes qui ont accès aux contenus que vous partagez et pour combien de temps.