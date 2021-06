One Plus officialise sa fusion avec Oppo

Depuis environ un an, l’on a remarqué une certaine harmonie dans la stratégie de produits de One Plus et de Oppo. Cette coopération vient récemment d’être confirmée par Pete Lau, le cofondateur de One Plus. Dorénavant, les deux marques vont travailler ensemble pour offrir les meilleurs produits à leurs clients.

Un changement de stratégie

La nouvelle se profilait à partir du moment où Carl Pei, l’autre cofondateur de l’entreprise, a quitté l’entreprise. Dès lors, Pete Lau a exercé davantage de fonctions non seulement dans le développement des produits One Plus, mais également des produits Oppo et Realme à travers la structure Oplus.

Le dirigeant de One Plus a alors communiqué sur le forum de ce dernier qu’ils ont pris des initiatives afin de concorder les équipes des deux marques. Cela a alors engendré de nombreux bénéfices pour chacune des deux marques. Par conséquent, la direction de One Plus a estimé qu’il serait plus avantageux d’intégrer davantage les organisations des deux groupes.

Tout cela se traduit alors par un changement de stratégie au sein de One Plus. Si auparavant la marque chinoise comptait quatre nouveaux smartphones par an, elle en a sorti sept pour la seule année 2020. Et ce chiffre pourrait très bien augmenter dans les années à venir en voyant débarquer plus de nouveautés sur l’entrée de gamme.

One Plus reste One Plus

Malgré cette fusion, les utilisateurs peuvent se rassurer d’une chose : One Plus gardera bien son identité. En effet, son cofondateur a clairement insisté sur le fait que la marque ne va pas disparaître. One Plus continuera alors à sortir des produits en son propre nom et ce d’une manière totalement indépendante, comme pour le One Plus 9.

Beaucoup de fans de la marque restent toutefois sceptiques sur les éventuelles répercussions de cette fusion. Avec la grande similitude entre les produits des deux marques – qui appartiennent toutes les deux à BBK Electronics tout comme Vivi et Realme – l’on ne sait plus si on pourra toujours parler de véritable identité. Beaucoup craignent alors que les futurs produits One Plus ne soient que des clones d’autres modèles appartenant à Oppo.