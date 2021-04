One Plus 9 : Le haut de gamme à prix abordable

Plus vient de dévoiler ses nouveau smartphone haut de gamme : le One Plus 9 Pro et le One Plus 9. Si le premier constitue le véritable fer de lance de la marque pour cette année 2021, le second se montre beaucoup plus accessible. Il vient donc se frotter aux iPhone 12, Samsung Galaxy S21 ou encore le tout nouveau Oppo Find X3 Pro. Alors, qu’est-ce qu’il a vraiment dans le ventre ?

Un bel écran

Le One Plus 9 propose un écran soigné et plus que satisfaisant. Il s’agit d’une dalle OLED Full HD+ de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Grâce à la technologie employée, l’on obtient un superbe contraste ainsi qu’une luminosité très élevée. De plus, la dalle possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour garantir un affichage très fluide à tout moment. Combiné à l’excellente interface OxygenOS, tout cela permet d’avoir une expérience utilisateur sensationnelle.

Des performances au top

Sous le capot, le One Plus 9 dispose également des meilleurs atouts pour plaire. L’on trouve alors le SoC Qualcomm Snapdragon 888 couplé à 8 ou 12 Go de mémoire vive LPDDR5. Pour le stockage, l’on aura le choix entre 128 ou 256 Go. Avec une telle fiche technique, le One Plus 9 pourra facilement faire tourner toutes les applications les plus gourmandes du Play Store.

Pour supporter tout cela, le constructeur chinois a intégré une puissante batterie de 4 500 mAh grâce à laquelle le smartphone pourra aisément supporter une journée d’utilisation. Pour la recharger, l’on aura droit à la recharge rapide 65 W, soit une recharge complète en seulement une demi-heure.

Un appareil photo correct

Côté photo, le One Plus 9 se repose sur un appareil photo signé Hasselblad constitué de trois capteurs. L’on trouve alors :

Un objectif grand-angle de 48 mégapixels avec stabilisation optique et ouvrant à f/1,8.

Un module ultra grand-angle de 50 mégapixels avec une ouverture de f/2,2.

Un capteur monochrome de 2 mégapixels.

Tout cela permet de capturer des photos remarquables bien que l’on doit faire l’impasse sur le zoom optique. Pour la vidéo, l’appareil peut capturer en 8K à 30 i/s ainsi qu’en 4K à 60 i/s.

La caméra selfie se loge dans un poinçon au en haut à gauche de l’écran. il s’agit d’un capteur de 16 mégapixels avec une ouverture de f/2,2.

Le prix du One Plus 9

Le One plus 9 est vendu à un prix de 719 € pour la version à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour 100 € de plus, vous aurez la déclinaison avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage affichée à 819 €.