On connaît maintenant les dates des French Days de printemps 2021

Préparez vos emplettes, les French Days de printemps 2021 arriveront bientôt. La date de ces journées de promotions est désormais connue pour cette année. En effet, le groupement des commerçants vient de publier un communiqué précisant la date de ces « Black Friday à la française ». L’évènement se tiendra alors vers la fin du mois de mai 2021.

Les French Days, c’est quoi ?

Pour ceux qui ne le savent pas encore, les French Days constituent une période et de bon plans organisée par plusieurs enseignes du e-commerce français. Créé en 2018, ils s’inspirent grandement du Black Friday américain et en reprend les principes. Les dernières éditions ont pu réunir plus de 200 participants, pour le plus grand bonheur des consommateurs.

Les French Days se déclinent en deux éditions par an : la première au printemps et la seconde en hiver. Contrairement au black Friday qui se tient en une seule journée, les French Days s’étalent sur plusieurs jours. Certaines éditions atteignent même pratiquement une semaine. Au cours de ces promos, l’on peut retrouver des réductions allant jusqu’à 70% sur certains produits.

Quant auront-lieux les French Days du printemps 2021 ?

Pour cette année, les French Days du printemps étaient prévus vers la fin du mois d’avril. Mais suite à la fermeture des commerces au mois de mars, les organisateurs ont décidé de décaler la date pour que l’évènement ait un meilleur impact. Finalement, les French Days de printemps 2021 se dérouleront du jeudi 27 mai à 07h jusqu’au mercredi 2 juin à 07h. Pour cette édition, l’évènement s’étendra alors sur six jours complets, voire même pratiquement une semaine.

Quels sont les produits concernés ?

De nombreux produits profiteront des French Days. Essentiellement, l’on retrouvera les produits high-tech comme les ordinateurs, smartphones, objets connectés ainsi que de nombreux accessoires. nous n’hésiterons pas à vous tenir au courant des meilleures offres sur notre page dédiée aux bons plans. Vous pourrez y retrouver des offres intéressantes même avant le lancement officiel des French Days.