L’Apple MacBook Pro 2020 au meilleur prix sur Amazon

Bien que performants et de qualité, les produits estampillés Apple sont « jugés » chers. Cela dit, il n’est pas rare que des appareils de la marque à la pomme profitent d’un rabais. C’est le cas actuellement du MacBook Pro 13 2020. Aujourd’hui, on vous dit comment vous le procurer au meilleur prix.

Apple MacBook Pro 2020 : un compagnon pratique au quotidien

Êtes-vous un étudiant ou particulier qui a besoin de surfer quotidiennement sur le web et de poster régulièrement sur les réseaux sociaux ? Est-ce plutôt pour un usage bureautique ou professionnel comme la retouche d’images ou l’édition vidéo ? Le MacBook Pro 2020 est en mesure de satisfaire tout un chacun avec son format ultracompact de 1.56 cm d’épaisseur.

Pour assurer un confort d’usage, l’appareil embarque un processeur Intel Core i5 de dixième génération ainsi que 16 Go de RAM. Quant au stockage, vous aurez droit à un SSD de 512 Go, extensible jusqu’à 2 To. Bien entendu, l’écran hérite de la technologie Retina couplée avec True Tone. Véritable marque de fabrique de la firme de Cupertino, on compte aussi les fameux Touch Bar et Touch ID tout comme le Magic Keyboard.

Performance et polyvalence

Le modèle qui bénéficie d’une remise est celui à 13 pouces. Le MacBook Pro 2020 compte 4 ports Thunderbolt 3. Cela permet le transfert de données à une vitesse de 40 Gb/seconde. Lesdits ports peuvent également faire office d’alimentation ou de charge. Toujours sur les connectiques, l’appareil dispose d’un USB 3.1 Gen 2. Pour ce qui est de la connectivité, il y a le Bluetooth 5.0 et le Wifi 802.11ac.

Apple a mis l’accent sur les performances graphiques sur cet ordinateur. Ainsi, l’écran est équipé d’une dalle IPS d’une résolution de 2560 x 1600 pixels. Cela lui permet un affichage à 6K. Pour ne pas agresser les yeux, la luminance atteint les 500 nits. Grâce à une bonne autonomie, vous pouvez tenir une journée entière avec le MacBook Pro 2020. Plus précisément, l’appareil compte jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Vous n’aurez pas du mal à transporter l’appareil. D’un poids total de 1.4 kg seulement, ses dimensions sont de 30.41 cm de largeur, 1.56 cm de hauteur et 21.24 cm de longueur. L’alimentation quant à elle pèse 280 grammes. Le modèle en promotion n’est disponible qu’en un seul motif : le gris sidéral. Bien que sorti il y a plus d’un an maintenant, le MacBook Pro 13 2020 reste une référence sur le segment des ordinateurs ultracompacts.