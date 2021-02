NordVPN vs SurfShark : quel est le meilleur VPN 2021 ?

Le marché de la protection VPN est actuellement en pleine expansion. De plus en plus de nouveaux fournisseurs se lancent dans cette activité et contribuent à augmenter le volume d’offre par rapport à la demande. À un point que forcément, certaines offres passent inaperçues. Cependant, deux fournisseurs de VPN en tête dans la course à la meilleure offre : NordVPN et SurfShark.

Avec plusieurs millions d’utilisateurs à travers le monde, ces deux géants du marché bénéficient d’une solide réputation. Un comparatif s’impose pour définir lequel des deux fournisseurs est le meilleur VPN actuel.

Notre comparatif se portera sur 5 points capitaux pour tout fournisseur de protection VPN : la vitesse de connexion, le niveau de sécurité, le contournement de la censure et géo-restriction, les fonctionnalités supplémentaires et les tarifs proposés.

NordVPN vs SurfShark : Vitesse de connexion

La vitesse de connexion est le plus souvent la première caractéristique que vérifient les internautes dans une offre VPN. Cette vitesse de connexion reste cependant aléatoire même si les fournisseurs affichent des chiffres très intéressants. Pour pouvoir se fixer, il faut avant tout tester la connexion en locale puis sur des serveurs basés à l’étranger. Le test en local s’effectue sur un seul appareil puis sur plusieurs appareils connectés en simultané.

NordVPN

En connexion individuelle, la vitesse de connexion en France peut atteindre les 158Mbps, avec des PING de 27ms, une vitesse moyenne de 90Mbps en Upload et 80Mbps en Download.

En connexion partagée, la vitesse de connexion peut atteindre les 180Mbps, avec une vitesse moyenne de 110Mbps en Upload et 100Mbps en Download.

Pour la connexion aux serveurs étrangers, la vitesse de connexion maximale de 160Mbps pour des serveurs en zone Euro. Cette vitesse diminue cependant fortement lorsque l’on se connecte à des serveurs éloignés comme les États-Unis ou l’Australie. La vitesse moyenne est de 85 Mbps en Upload et 75 Mbps en Download. De plus, le temps de connexion moyen aux serveurs est de 13 sec.

SurfShark

En connexion locale individuelle, la vitesse maximale est de 113Mbps, avec des PING de 22ms, une vitesse moyenne de 85Mbps en Upload et 77Mbps en Download.

En connexion locale partagée, la vitesse maximale est de 114 Mbps, une vitesse moyenne de 100Mbps en Upload et 85Mbps en Download.

Pour la connexion aux serveurs étrangers, la vitesse maximale est de 115Mbps pour des serveurs en zone Euro. La vitesse diminue également si les serveurs sont éloignés : 82Mbps en Upload et 60Mbps en Download en moyenne.

Cette différence de vitesse s’explique en partie par le nombre de serveurs plus important chez NordVPN que chez SurfShark. En effet, le premier a 5500 serveurs dans 59 pays à sa disposition contre 3200 serveurs dans 65 pays pour le deuxième.

NordVPN vs SurfShark : Niveau de Sécurité

Les deux fournisseurs disposent du même niveau de sécurité optimal. En effet, tous deux effectuent un cryptage AES 256 –GCM pour la protection de vos données personnelles. Tout comme SurfShark, NordVPN propose également un système de double VPN (nommé MultiHop pour SurfShark) pour renforcer la sécurité lors de vos connexions.

Concernant les protocoles VPN, NordVPN et SurfShark utilisent tous deux les protocoles OpenVPN. NordVPN opte cependant pour le protocole IKEv2/IPsec et WireGuard, là où SurfShark utilise l’IKEv2 et Shadowsocks.

Le petit plus pour les différencier réside dans le fait que NordVPN connecte ses clients automatiquement aux serveurs Tor. Le réseau Tor est l’un des plus fiables et sécurisés en matière de VPN, ce qui contribue à augmenter la vitesse de connexion et renforce de manière considérable le cryptage de vos données.

NordVPN vs SurfShark : Le contournement de la censure et de la géo-restriction

L’un des principaux objectifs des VPN est de vous permettre d’accéder à des sites et services librement sans aucune contrainte physique ou numérique. C’est, en effet, le second rôle des serveurs basés à l’étranger. NordVPN ayant un nombre de serveurs plus important que celui de son concurrent, on peut s’attendre à ce que le contournement de la censure soit optimal. Cependant, dans la pratique, les différentes étapes pour établir une connexion vers des pays où la censure est très présente sont complexes chez NordVPN. Il est souvent nécessaire de contacter le service client pour obtenir la liste des serveurs opérationnels dans un pays spécifique.

En revanche, du côté de SurfShark le tableau est clair. Il suffit tout simplement de se connecter aux serveurs du pays concerné par la censure pour instantanément tout débloquer. Que ce soit les sites de casino en ligne, les réseaux sociaux ou d’autres types de site, SurfShark vous propose ainsi la meilleure option pour contourner la censure.

NordVPN vs SurfShark : Fonctionnalités et compatibilité

Bande passante

NordVPN et SurfShark offre tous deux une bande passante en illimitée.

Streaming

NordVPN permet d’accéder librement à l’intégralité des plateformes de streaming présent sur le web : Netflix (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, France, Italie, Japon, Australie, Pays-Bas, Espagne), Amazon Prime Vidéo (États-Unis, Royaume-Uni, Japon), BBC iPlayer, Hulu (États-Unis et Japon), Disney +, Vudu, Sky TV, HBO Go et HBO Now, Sky (Royaume-Uni), SHOWTIME (États-Unis), DAZN et ESPN.

SurfShark est légèrement limité en ce qui concerne le streaming : Netflix (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Japon, Inde, Norvège, Singapour, Corée du Sud), Amazon Prime Vidéo (uniquement aux États-Unis), BBC iPlayer, Hulu (États-Unis et Japon), Disney +, Sky TV, HBO Go et HBO Now, DAZN et ESPN.

Torrenting

Le téléchargement P2P/ Torrent est l’un des aspects les plus important de l’utilisation des VPN. Si le nombre de serveurs dédiés au Torrenting est nettement plus élevé chez NordVPN, c’est bel et bien SurfShark qui propose la meilleure vitesse de téléchargement. SurfShark dispose d’une vitesse moyenne de 95 Mbps contre 74 Mbps pour NordVPN.

Nombre d’appareil connecté

C’est le principal atout de SurfShark dans le domaine de la protection VPN. Si NordVPN propose de partager une connexion sur 6 appareils seulement par compte, SurfShark ne propose aucune restriction. Vous pouvez donc partager une connexion sécurisé par SurfShark avec autant d’appareil que vous le désirez. C’est une solution particulièrement adaptée pour les grandes entreprises ayant un besoin de partage de connexion sur plusieurs ordinateurs, tablettes et smartphones.

Compatibilité

NordVPN et SurfShark sont tous deux compatibles aux principaux systèmes d’exploitation et moteurs de recherche disponible sur le marché. Les deux fournisseurs sont également compatibles avec les appareils connectés Android et IOS (Smartphone, Tablette, etc.) ainsi que des consoles de jeux.

NordVPN : Windows, macOS, iOS, Android, Fire TV, Blackberry, Raspberry Pi, Windows Phone, Chrome, Firefox, Xbox One, Nintendo Swicth, Android Smart TV, Routeurs.

SurfShark : Windows, macOS, iOS, Android, Fire TV, Kodi, Blackberry, Raspberry Pi , Chrome, Firefox, Opera, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android Smart TV, Routeurs.

NordVPN vs SurfShark : Tarifs

NordVPN propose trois tarifs :

Un abonnement mensuel à 9,56€

Un abonnement annuel à 4,18€ par mois

Un abonnement de 2 ans à 2,97€ par mois

Du côté de SurfShark, les prix sont les suivants :

Une offre mensuelle à 9,89€

Une offre annuelle à 4,99€/mois

Une offre de 2 ans à 1,79€/mois

Abonnement NordVPN SurfShark 1 mois 9,56 € 9,89 € 12 mois 4,18 € 4,99 € 24 mois 2,97 € 1,79 €

Conclusion

Au vue des 5 critères que nous avons utilisé pour évaluer les performances de NordVPN et de son rival du jour SurfShark, il s’avère que NordVPN est le meilleur VPN du marché actuel. La différence par rapport à Surfshark s’est faite sur le nombre de serveurs à disposition, la vitesse de connexion et la variété de plateforme de St