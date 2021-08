NordVPN : Test & Avis du VPN le plus populaire au monde

Présentation

NordVPN est un fournisseur VPN basé au Panama et parmi les plus utilisés au monde. Un VPN (acronyme de l’anglais Virtual Private Network, réseau privé virtuel en français) est un système permettant d’isoler un appareil du reste du réseau de télécommunication lors de l’accès à internet ou à un service en ligne. Ainsi, l’utilisateur ne pourra pas être tracé et peut accéder à un plus large choix de services.

Créé en 2012, le service compte plus de 14 millions d’utilisateurs à travers le monde. Il propose l’une des meilleures prestations du marché pour garantir une sécurité avancée et une grande flexibilité à ses clients, ce qui lui permet d’arriver en tête dans notre comparatif VPN. Sa résidence juridique lui permet de ne conserver aucune trace des connexions des utilisateurs, un atout de taille face à un service basé ailleurs qu’au Panama.

A qui s’adresse NordVPN ?

NordVPN est l’un des meilleurs VPN actuellement disponible. L’un de ses principaux points forts est sa compatibilité avec un grand nombre d’utilisateurs. Tout d’abord, il est disponible sur n’importe quel appareil. Que vous utilisez un ordinateur sous mac OS, Windows et Linux ou bien un mobile sous Android et iOS, il y a une application conçue pour chaque système d’exploitation.

Pour ceux qui ne souhaitent pas recourir à l’application, NordVPN peut également s’installer comme une extension sur les navigateurs web Chrome et Firefox. Pour ceux qui veulent sécuriser l’intégralité de leur réseau domestique, il suffit d’installer NordVPN sur le routeur. Ainsi, il n’y a plus besoin de l’installer sur chaque appareil.

NordVPN se destine principalement aux particuliers. Néanmoins, il y a une version conçue pour les entreprises baptisée NordVPN Teams avec des fonctionnalités dédiées. Cela en fait alors un VPN correspondant aussi bien aux les particuliers qu’aux professionnels.

NordVPN se présente sous la forme d’une application ou bien d’une extension pour navigateur web qui va se charger de sécuriser la connexion de vos appareils à internet.

Téléchargement Installation

Avant de pouvoir utiliser NordVPN, il faudra d’abord l’installer. Pour les utilisateurs de macOS, il suffit de se rendre sur l’Apple Store et de télécharger l’une des deux versions disponibles de l’application. Sur Windows et Linux, le téléchargement s’effectue directement depuis le site officiel. L’installation sur Windows se fera ensuite en quelques clics. Sur Linux, il faudra utiliser le Terminal ou bien configurer le Network Manager.

L’installation sur des appareils mobiles est beaucoup plus simple. Il n’y a qu’à se rendre sur l’App Store pour iOS ou bien le Play Store sur Android et lancer le téléchargement de l’application. Les navigateurs web ne nécessiteront également que le magasin d’extensions pour pouvoir activer le service.

NordVPN sur ordinateur

Une fois installée, l’application dispose d’une interface graphique épurée qui présente une carte des différents pays accessibles. Il ne restera alors qu’à sélectionner directement l’emplacement où vous souhaitez vous connecter sur la carte. Il est également possible de choisir dans une liste des pays et même de faire une recherche. Après la connexion, l’on peut vérifier l’état d’occupation des serveurs mais il ne sera pas possible de basculer automatiquement entre les serveurs.

NordVPN sur mobile

Sur smartphone, l’on dispose des mêmes informations que sur ordinateur. On peut ainsi choisir l’emplacement sur la carte ou bien via la liste. Une précision sur la ville de connexion permettra même d’obtenir de meilleures performances pour la connexion.

Support client

L’assistance technique de NordVPN offre de nombreux moyens pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur profit du service. Tout d’abord, l’on peut discuter directement avec un conseiller technique via le chat disponible 24/7. Le support est disponible en français, mais des fois il faudra attendre qu’un conseiller francophone soit disponible pour traiter la demande. Ainsi, la réponse peut survenir après seulement quelques minutes ou bien plusieurs heures.

À part le chat, NordVPN propose également différents tutoriels pour faciliter la prise en main du logiciel. Pour les problèmes récurrents, l’on dispose d’une foire aux questions (FAQ) offrant des réponses claires pour diverses situations. Enfin, de nombreux articles de blog sont disponibles sur le site pour donner des conseils dans le domaine de la sécurité et de la protection des données personnelles.

Fonctionnalités

NordVPN offre une multitude de fonctionnalités entant que service VPN et logiciel de sécurité.

Connexion sécurisée

La première utilité d’un service VPN est l’accès sécurisé à internet. Pour cela, NordVPN rempli parfaitement son rôle. De nombreuses méthodes de chiffrement permettent de sécuriser toutes les données internet pour que personne ne puisse les intercepter.

Avec la double protection, l’adresse IP change deux fois pour accroître encore plus la sécurité des données. En effet, il sera beaucoup plus difficile de retracer votre adresse réelle même pour les meilleurs hackers.

Certains fournisseurs d’accès à internet peuvent bloquer la connexion lorsqu’ils détectent que celui-ci provient d’un VPN. Pour éviter ce genre de désagrément, NordVPN a instauré des serveurs obfusqués qui permettent de dissimuler l’usage d’un VPN. Ainsi, le fournisseur d’accès à internet considèrera toujours la connexion comme normale et aucun blocage n’aura lieu.

Grâce à la fonction CyberSec, les appareils sont protégés des différents malwares en bloquant les sites hébergeant ce genre de logiciels malveillants. De plus, il bloque également les publicités afin de garantir une connexion conviviale sans interruption. Enfin, le service garanti une sécurité d’emploi grâce à laquelle les données ne peuvent être compromises.

Protection des données

La confidentialité des données est également l’une des raisons d’être d’un VPN. Tout d’abord, le compte Nord utilise l’authentification multifacteur pour sécuriser la connexion au compte. Ainsi, en plus du mot de passe, il faudra saisir un code temporaire provenant d’une application d’authentification ou bien une clé de sécurité physique avant de pouvoir accéder au compte.

NordVPN ne dispose d’aucun registre d’activité enregistré sur ses serveurs. Cela signifie tout simplement que les historiques des différentes activités en ligne ne sont pas enregistrées, d’où l’impossibilité de les récupérer. Ainsi, même s’il y a une attaque ou bien si les autorités exigent ce type d’informations, NordVPN ne sera pas en mesure de les fournir car elles n’existent même pas.

Afin d’éviter le moindre risque, la fonction KillSwitch VPN permet de bloquer instantanément la connexion à internet lorsque la connexion au VPN est interrompue. Cela permettra alors d’éviter les éventuelles fuites accidentelles de données sur les connexions non sécurisées. De plus, l’on peut vérifier l’absence de fuites de données grâce au test de fuite DNS.

Le fait de masquer l’adresse IP empêche qui que ce soit de surveiller les activités sur internet. Le service permet d’accéder à une adresse IP dédiée pour chaque utilisateur. Cela permettra alors de jouir d’une bonne réputation en ligne en ayant toujours le même emplacement virtuel à chaque connexion.

Pour améliorer davantage la sécurité du réseau, l’on peut coupler la protection VPN avec celle de The Onion Router ou TOR. En d’autres termes, vous bénéficierez d’une double protection pour éviter toute type de fuite de données.

Streaming vidéo

Les contenus vidéo restent parmi les plus sujets à des restrictions géographiques. Dès lors que l’on voyage, l’accès à un contenu en particulier peut être restreint ou tout simplement interdit.

NordVPN permet d’éviter ces restrictions en modifiant l’emplacement virtuel de l’utilisateur. Grâce à ses plus de 5200 serveurs répartis dans 60 pays, l’on pourra profiter du streaming vidéo sans aucune limite et n’importe où. De plus, le service prend en charge le tunneling fractionné. Cela permettra alors de profiter de la sécurité offerte par le VPN tout en naviguant dans un contenu purement local.

Le service mis également sur la vitesse de téléchargement pour garantir un contenu de qualité. En effet, l’on peut toujours profiter d’un débit suffisant pour tout le contenu dont on souhaite profiter. L’on n’a alors pas besoin d’attendre plusieurs instants pour la mise en mémoire tampon de la vidéo.

Même pour les émissions TV, la lecture se fera comme dans le pays d’origine avec une grande fluidité. Cela se montrera très pratique pour les émissions sportives notamment. Il n’y a plus besoin de passer par des sites de streaming de qualité réduite pour regarder le sport car on peut tout simplement y accéder via les diffuseurs officiels.

Autres fonctionnalités

Un des principaux avantages de NordVPN réside dans sa grande flexibilité. En effet, il y a la compatibilité avec de nombreux types d’appareils pour pouvoir protéger efficacement tous les moyens de connexion. Même les appareils mobiles peuvent profiter d’un chiffrement de nouvelle génération pour assurer une entière confidentialité en déplacement.

Peu importe l’appareil utilisé, la connexion au VPN se fera d’une manière simple et rapide. En un seul clic, l’on peut activer le VPN et avec les extensions pour navigateur, elle se fera instantanément. De plus, un seul compte Nord peut supporter jusqu’à 6 appareils en même temps. L’on n’a donc pas besoin d’acheter une nouvelle licence pour chaque appareil utilisé. Néanmoins, cette utilisation sur appareils multiples se limite à deux appareils dans le cas où l’on a souscrit à une adresse IP dédiée.

Performances

Débits

Tout service VPN présente l’inconvénient de diminuer la vitesse de connexion par rapport à une utilisation normale d’internet. Il faudra alors vérifier à quel point s’élève l’impact de NordVPN sur le débit internet.

Sur différents serveurs situés en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et au Japon, l’on a pu constater que NordVPN présente des débits parmi les meilleurs du marché. Ceci est valable aussi bien pour les débits ascendants que descendants. Néanmoins, le temps de latence reste dans la moyenne par rapport aux principaux concurrents.

Il en résulte un usage quotidien d’internet fluide sur les différents sites. L’on peut alors parfaitement consulter ses mails, aller sur les réseaux sociaux ou encore consulter différents blogs sans ressentir aucun ralentissement.

Le streaming vidéo se montre généralement fluide et permet d’accéder à des vidéos en HD sur la majorité des plateformes. L’on rencontre néanmoins quelques ralentissements sur Netflix, notamment lors du temps de chargement de la vidéo. Une fois chargée, la vidéo conserve néanmoins une qualité acceptable.

Sur les appels vidéo, l’on ne remarque aucune latence et les appels se déroulent comme sur une connexion sans VPN. Les qualités de l’audio et de la vidéo sont donc bien conservées.

Pour les jeux en ligne, la vitesse reste aussi parfaitement acceptable, du moins pour la majorité des titres. Sur les jeux les plus gourmands en ressources, la latence peut parfois s’avérer handicapante, faute à des pings assez élevés.

Sur mobile, on constate que le débit répond parfaitement aux besoins des différentes applications. Le service de NordVPN ne constitue donc pas un véritable problème pour l’usage du mobile au quotidien. En utilisant le réseau 4G, l’on constate des débits convenables mais pas les meilleurs du marché.

Couverture

L’emplacement des serveurs constitue un paramètre crucial pour la qualité de la connexion au VPN. En effet, plus on est éloigné du serveur, plus le débit est affecté. Il s’avère alors nécessaire de disposer d’un serveur le plus proche possible pour une connexion optimale.

Dans ce contexte, NordVPN s’en sort parfaitement bien. Au moment où l’on écrit ses lignes, le service dispose de 5236 serveurs répartis dans 60 pays à travers le monde et sur les 5 continents. Cela permet de choisir librement le meilleur emplacement en fonction de la localisation réelle et du type de contenu souhaité.

Un autre grand avantage de cet important nombre de serveurs est que l’on peut accéder au serveur le moins encombré dans un pays en particulier, donc le plus rapide. Il en résulte alors que l’on ne ressent que rarement des baisses de la qualité de la connexion, même durant les heures de pointe.

Niveau de sécurité

NordVPN utilise des types de chiffrement différents selon le système d’exploitation et l’application utilisée. Les trois principales connexions disponibles sont :

IKE v2 disponible sur macOS et iOS.

OpenVPN 256 bits avec UDP/TCP sur Windows, Android, macOS et iOS.

NordLynx basé sur WireGuard® présent sur Windows, macOS, Android et iOS.

L’on dispose également d’autres protocoles de chiffrement plus anciens tels que PPTP, SSTP et L2TP/IPsec. De par leur ancienneté, ils se montrent plus vulnérables, d’où l’on recommande de n’y recourir que si l’accès aux trois premiers niveaux de chiffrement est impossible.

Tarifs

NordVPN propose des tarifs assez intéressants si l’on décide de se lancer sur le long terme. En effet, si le tarif est beaucoup plus avantageux en souscrivant à des abonnements annuels qu’à un abonnement mensuel. Voici un aperçu des principaux tarifs appliqués par le service :

Abonnement mensuel : 9,56 €/mois.

Abonnement annuel : 47,20 € soit 3,93 €/mois.

Abonnement biennal : 71,20 € soit 2,97 €/mois.

Ainsi, l’on peut économiser jusqu’à 58 % en souscrivant un forfait d’un an et 68 % pour le forfait de deux ans. De plus, NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour tester le produit. En cas d’insatisfaction, l’on aura droit à un remboursement de l’intégralité de la somme dépensée.

La plateforme accepte de nombreux moyens de paiements tels que les cartes bancaires, PayPal, Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay, AliPay ou encore UnionPay. Elle accepte même certaines crypto devises dont le Bitcoin pour garantir un anonymat total lors des transactions.

Avantages / Inconvénients

NordVPN se positionne comme étant le VPN le plus populaire au monde grâce à ses nombreux avantages :

Débits élevés par rapport à la concurrence, surtout en France.

Grand nombre de serveurs.

Importante couverture géographique au niveau mondial.

Nombreuses fonctions de sécurisation et de protection des données.

Absence de registre d’activités.

Interface simple et intuitive.

Compatibilité avec de nombreuses plateformes.

Nombreux moyens de paiement dont les cryptomonnaies.

Néanmoins, quelques points restent à parfaire pour vraiment se placer à la place du meilleur VPN absolu :

Temps de latence assez élevée.

Qualité sur Netflix perfectible.

Certaines fonctions absentes sur certains OS.

Support technique francophone assez aléatoire.

Notre avis sur NordVPN

Au premier contact, l’on est tout de suite surpris par la simplicité de l’application NordVPN. Son interface épurée permet de n’accéder qu’aux options essentielles pour simplifier au maximum l’expérience utilisateur. Ceci s’avère être très efficace vu que l’on peut paramétrer la connexion en seulement quelques clics. L’on regrettera néanmoins que le support client ne soit pas plus disponible.

La popularité de NordVPN n’est certainement pas due au hasard. Le service dispose en effet de nombreux atouts concrets pour séduire tout type d’utilisateurs. Les options de sécurité comme la double protection, l’authentification multifacteur ou encore les serveurs obfusqués permettent une expérience à la fois sûre et flexible.

L’on apprécie également la compatibilité avec d’autres systèmes de protection comme le réseau TOR ainsi que la présence des fonctionnalités complémentaires comme Kill Switch, CyberSec ou encore l’adresse IP dédiée. L’on regrette néanmoins que l’accès à certaines de ces fonctionnalités nécessite des tarifs supplémentaires assez conséquents.

Concernant les performances globales, NordVPN se montre largement satisfaisant sur la majorité des usages. En effet, malgré une faible baisse de débit comparé à une connexion sans restrictions, l’on jouit d’une bonne qualité pour tous les contenus. Il faudra néanmoins privilégier des écrans réduits comme les ordinateurs ou les tablettes sur certaines plateformes de streaming vidéo telles que Netflix.

Côté tarifs, l’on ne peut que conseiller la souscription aux abonnements à long termes d’une durée d’un ou deux ans. En effet, l’on s’habitue rapidement au service VPN et il devient assez difficile de s’en passer. Au final, cela permettra de faire de grosses économies.

