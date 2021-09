Bons Plans NordVPN : 3 mois offerts pour l’achat d’un abonnement de 2 ans

Vous souhaitez essayer l’expérience avec un VPN ? Cette offre de NordVPN à l’occasion du mois international du VPN va certainement vous intéresser. Vous pouvez en effet obtenir trois mois d’abonnement gratuits en souscrivant à l’offre de deux ans.

RECEVEZ 3 MOIS GRATUITS POUR NORDVPN

Pourquoi utiliser un VPN ?

Le terme VPN est l’acronyme de l’anglais Virtual Private Network, ce qui signifie en français Réseau Privé Virtuel. Un VPN est alors un système utilisé pour isoler un appareil lorsqu’il se connecte à internet. La véritable adresse IP de l’appareil en question est alors remplacée par une adresse virtuelle correspondant à un serveur VPN. Ainsi, aucune information concernant l’utilisateur ne sera divulguée sur le réseau.

L’utilisation d’un VPN présente de nombreux avantages. Il permet tout d’abord de sécuriser les données de l’utilisateur grâce à un système de chiffrement sophistiqué. Par conséquent, aucun pirate informatique ne pourra accéder aux informations personnelles de l’utilisateur. Un service VPN permet également d’outrepasser les restrictions géographiques concernant les contenus sur le web. Ainsi, l’on dispose d’une liberté totale en naviguant sur les différents sites et services en ligne.

Un tarif très avantageux

L’abonnement de deux ans sur NordVPN coûte 71,20 €, soit 2,97 €/mois. En choisissant cette offre maintenant, vous bénéficierez de trois mois de plus gratuitement. Ainsi, le tarif mensuel baisse à 2,80 €/mois. Pour information, l’abonnement avec paiement mensuel à NordVPN coûte 9,56 €/mois. Cette remise NordVPN permet alors d’économiser jusqu’à 72% sur le tarif normal, soit 6,76 € d’économies mensuelles. Ceci correspond à l’un des meilleurs tarifs du marché, surtout vu les avantages apportés par NordVPN. De plus, vous disposerez d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour essayer le produit.

RECEVEZ 3 MOIS GRATUITS POUR NORDVPN

Un VPN complet et performant

NordVPN figure parmi les meilleurs VPN du marché. Du moins il s’agit du plus populaire actuellement grâce à de nombreux avantages.

Il est compatible avec de nombreux OS et plateformes, dont les ordinateurs, smartphones, routeurs ou encore les navigateurs web. Il est facile à installer et l’inscription au service ne prend que quelques minutes. Une fois installé, l’application offre une interface ergonomique et épurée, garantissant une prise en main très intuitive. De plus, un seul compte permet de connecter jusqu’à 6 appareils simultanément.

Le service comporte de nombreuses fonctionnalités permettant de sécuriser la connexion. L’on peut citer entre autres la double protection, les serveurs obfusqués, la protection contre les malwares ou encore le blocage des publicités. NordVPN permet également de protéger les données avec des outils comme Kill Switch VPN, la dissimulation de l’adresse IP ou encore l’absence de registre d’activités. Par ailleurs, NordVPN permet également de profiter du streaming vidéo sans aucune restriction géographique.

NordVPN dispose de débits parmi les meilleurs du marché, ce qui permet de profiter d’une navigation fluide sur l’usage global d’internet. Il offre également une excellente expérience pour le streaming vidéo, les appels vidéo ou encore les jeux en ligne. Afin de garantir la qualité de son service, le VPN dispose de plus de 5000 serveurs à travers le monde. Pour finir, il utilise les protocoles de chiffrement les plus sophistiqués présents actuellement dans le secteur. Pour davantage d’informations, vous pouvez consulter notre test complet de NordVPN.

RECEVEZ 3 MOIS GRATUITS POUR NORDVPN