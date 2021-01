NordLocker : Avis et Test de l’outil de chiffrement de fichiers

NordLocker est un outil de chiffrement de fichiers sur le cloud. Il utilise le chiffrement de bout en bout afin de garantir la sécurité de vos données les plus sensibles, que ce soit des informations concernant votre vie privée ou toute autre information confidentielle.

Le logiciel est développé par les équipes du groupe Nord. Celui-ci se positionne déjà comme un expert de la cybersécurité notamment grâce à son logiciel NordVPN. Les différentes fonctionnalités de NordLocker sont disponibles partout dans le monde afin de garantir une meilleure sécurité pour tous les utilisateurs.

OBTENIR NORDLOCKER GRATUITEMENT

Comment ça marche ?

NordLocker est un outil de chiffrement de fichiers très simple à utiliser. Afin d’accéder aux services, il faut commencer par télécharger l’application depuis le site officiel. Celle-ci est disponible aussi bien sur Windows que sur macOS. Une fois l’installation terminée, vous devrez créer un compte NordLocker avec votre adresse email. Vous pouvez également vous connecter avec votre compte NordVPN si vous en avez déjà un.

Après la connexion au compte, vous devrez définir votre clé personnelle qui vous permettra de chiffrer et déchiffrer les fichiers. Après cela, vous pourrez bénéficier librement de toutes les fonctionnalités de NordLocker.

Fonctionnalités

Nous avons ici un logiciel de chiffrement complet comportant de nombreuses fonctionnalités très pratiques.

Le chiffrement de fichiers

NordLocker permet de chiffrer vos fichiers d’une manière très simple. Il suffit en effet de faire un glisser-déposer depuis votre explorateur de fichiers vers l’application pour sécuriser un fichier ou un dossier. Aucune manipulation compliquée n’est nécessaire pour que vos fichiers soient protégés.

Le chiffrement en local ne présente aucune limite. Il est ainsi possible de chiffrer entièrement l’intégralité de votre disque dur, le tout gratuitement.

Le partage de fichiers

Vous pouvez partager vos fichiers en toute sécurité avec vos proches et à vos collaborateurs. Vous aurez alors un contrôle total lors du partage de vos fichiers. En effet, seule une personne à laquelle vous avez accordé votre autorisation pourra accéder aux fichiers partagés. Une personne qui n’a pas obtenu votre autorisation ne pourra pas déchiffrer les dossiers même si ceux-ci sont déjà en sa possession.

Il existe plusieurs moyens de transférer les fichiers. Vous pouvez utiliser le cloud en utilisant des logiciels comme Google Drive ou Dropbox. A part cela, vous pouvez aussi rechercher l’emplacement du coffre dans votre disque dur et l’envoyer comme pièce jointe par email ou tout simplement en faire une copie sur un disque amovible.

La synchronisation des fichiers

Dans le cas où vous n’avez pas accès à votre ordinateur, vous pourrez quand même accéder à vos fichiers grâce à NordLocker. L’outil synchronise directement vos fichiers cryptés sur un cloud privé pour que vous puissiez les retrouver à tout moment. Il suffit pour cela d’installer NordLocker sur l’ordinateur en votre disposition puis de vous connecter à votre compte.

La sauvegarde de données

Nordlocker effectue une sauvegarde automatique de vos fichiers à chaque fois que vous en faites une modification. Ainsi, si vous venez à perdre votre ordinateur ou bien si celui-ci devient inutilisable, vous pourrez tout de même récupérer vos données. Pour cela, vous n’aurez qu’à vous connecter à votre compte et les fichiers seront restaurés automatiquement. Cette fonctionnalité n’est toutefois disponible que pour les fichiers du coffre sur le cloud et non ceux du coffre local.

Le chiffrement de bout en bout

Lorsque vous utilisez les services de partage de NordLocker, vos fichiers seront chiffrés de bout en bout. En partageant un fichier, vous échangez une clé publique avec votre destinataire et celui-ci devra impérativement l’associer à sa clé privée pour pouvoir ouvrir le fichier.

Ainsi, aucune autre personne ne pourra accéder à vos informations même si celle-ci disposait de votre clé publique. Même les équipes de NordLocker n’auront aucun accès aux contenus de vos dossiers chiffrés.

Pourquoi utiliser le chiffrement de fichiers ?

De nos jours, de plus en plus de données sont enregistrées sur nos ordinateurs. Parmi celles-ci, l’on retrouve des informations confidentielles ainsi que des données strictement personnelles. Sur le réseau internet, l’on peut facilement intercepter ces données lorsque celles-ci sont transférées d’un appareil à un autre. Cela permettra aux pirates et autres malfaiteurs d’exploiter vos informations personnelles dans différents domaines et même à des fins malveillantes.

OBTENIR NORDLOCKER GRATUITEMENT

Afin d’éviter de tomber dans de telles situations, il est nécessaire de protéger vos données les plus sensibles. Et c’est là qu’intervient le chiffrement de fichiers. Que ce soient vos fichiers sur le cloud ou bien ceux de votre disque dur local, le chiffrement empêche toute autre personne d’y accéder. Seule la clé de déchiffrement, que vous seul connaissez, permettra d’ouvrir ces fichiers.

Tarifs

NordLocker met à disposition de ses utilisateurs plusieurs offres selon les besoins de chacun.

L’offre gratuite

Pour tous ceux qui désirent découvrir les fonctions de NordLocker, une version entièrement gratuite est disponible au sein de l’outil. Celle-ci permet déjà d’accéder à 3 Go de stockage sur le cloud ainsi qu’un cryptage illimité en local. Le partage de fichiers et la sauvegarde automatique sont déjà disponibles dans cette version. Vous aurez également accès au support client par email.

L’offre Premium à 3,39 €/mois pour une souscription d’un an

Si vous n’êtes pas satisfait avec la version gratuite, une version payante permet de bénéficier de plus d’avantages. Celle-ci inclut déjà toutes les fonctionnalités de la version gratuite avec en prime un stockage de 500 Go sur le cloud. Vous bénéficierez également d’une assistance prioritaire auprès du service client. De plus, vous disposerez d’une garantie de remboursement de 30 jours afin de tester les fonctionnalités premium.

Nordlocker vs Boxcryptor ?

NordLocker et Boxcryptor sont deux logiciels de chiffrement présentant généralement les mêmes fonctionnalités mais avec quelques différences. Tous les deux disposent d’un système de chiffrement de fichiers garantissant la confidentialité de vos données. Chacun utilise le service de partage avec un chiffrement de bout en bout.

La principale différence est que NordLocker dispose d’un stockage sur cloud privé, ce qui n’est pas le cas de Boxcryptor. Ce dernier se base en effet sur une association avec de nombreux fournisseurs de services cloud comme Dropbox, Google Drive et OneDrive.

En ce qui concerne les plateformes supportées, Boxcryptor présente un petit avantage. Il est en effet disponible sur Windows et macOS ainsi que sur les systèmes d’exploitation mobiles Android et iOS. NordLocker pour sa part ne dispose pas d’une version pour mobiles.

Pour les tarifs, les deux outils disposent tous deux d’une version gratuite assez limitée. Il est alors plus pratique de se tourner vers la version payante dont le prix est plus ou moins le même entre les deux logiciels.

Notre avis sur NordLocker

NordLocker est un outil de chiffrement de fichiers très simple à utiliser. Le téléchargement et l’inscription sont très rapides, ce qui permet d’accéder directement aux fonctions du logiciel. Le prix est plutôt abordable surtout si vous choisissez de souscrire à une année d’abonnement.

L’on peut saluer la présence de la version gratuite, bien que le stockage disponible ne soit pas très élevé. Cette version se destinera principalement à ceux qui souhaitent protéger de simples fichiers PDF et quelques photos et non pour les nombreuses vidéos en HD.

L’on peut toutefois regretter l’absence d’une version pour mobiles, surtout à une époque où nous passons de plus en plus de temps sur nos smartphones que sur nos ordinateurs. Peut-être que cela sera disponible dans le futur vu que les autres outils de Nord Group sont déjà disponibles sur mobile.

OBTENIR NORDLOCKER GRATUITEMENT