Nintendo Switch 2 : une bonne et une mauvaise nouvelle se confirment

Annonce d’une date de sortie et d’un écran LCD pour la Nintendo Switch 2

Selon les dernières informations, la Nintendo Switch 2 semble être en cours de développement et serait prévue pour une sortie en 2024. D’après l’analyste Hiroshi Hayase, du cabinet Omdia, cette nouvelle version disposerait d’un écran LCD de 8 pouces. Il est donc bien plus grand que le modèle actuel. Cependant, le choix de revenir à un écran LCD, considéré comme inférieur à l’écran OLED, a de quoi surprendre.

Comparaison entre les écrans LCD et OLED : un pas en arrière pour la Nintendo Switch 2 ?

L’écran OLED, apparu sur la première version de la console en 2021, était particulièrement apprécié des joueurs pour sa qualité d’image, offrant des couleurs plus riches et des noirs plus profonds. Ainsi, le passage d’un écran OLED à un écran LCD pourrait être perçu comme une régression.

Toutefois, il est important de noter que les avancées technologiques dans le domaine des écrans LCD ont été nombreuses ces dernières années et qu’ils peuvent désormais rivaliser avec les écrans OLED en termes de qualité d’affichage. Pour comprendre les raisons de ce choix, revenons sur les principales différences entre ces deux technologies :

L’OLED (Organic Light-Emitting Diode) : Chaque pixel génère sa propre lumière, ce qui permet d’obtenir des contrastes élevés et des noirs profonds. Ces écrans sont également plus fins et consomment moins d’énergie.

(Organic Light-Emitting Diode) : Chaque pixel génère sa propre lumière, ce qui permet d’obtenir des contrastes élevés et des noirs profonds. Ces écrans sont également plus fins et consomment moins d’énergie. Le LCD (Liquid Crystal Display) : Cet écran fonctionne grâce à un rétroéclairage qui traverse plusieurs couches de cristaux liquides pour créer l’image. Les contrastes sont généralement moins saisissants que sur les écrans OLED, mais la technologie a bien évolué et offre désormais une qualité d’affichage honorable.

Ainsi, si le choix d’un écran LCD peut sembler décevant aux premiers abords, il convient de ne pas tirer de conclusions hâtives et d’attendre de tester cette nouvelle console pour se forger un avis définitif quant à la qualité de son écran.

Une augmentation de la taille de l’écran malgré la concurrence déjà présente sur le marché

En passant d’un écran de 7 pouces à un écran de 8 pouces, Nintendo semble vouloir suivre la tendance actuelle qui consiste à agrandir les écrans des appareils mobiles. Or, cette stratégie peut être risquée compte tenu de la concurrence déjà existante dans le domaine des consoles portables dotées d’écrans de 7 pouces ou plus, notamment avec des modèles comme l’Asus ROG Ally ou encore l’AYANEO.

Il sera donc intéressant de voir comment Nintendo compte se démarquer face à ces concurrents, tant en termes de qualité d’écran que de caractéristiques techniques et de fonctionnalités.

Des rumeurs concernant une RAM allégée et des capacités de ray-tracing

En ce qui concerne la mémoire vive (RAM) de la future console, celle-ci serait légèrement plus faible que prévu. Néanmoins, aucune information précise n’a encore été communiquée à ce sujet. De même, les spéculations sur le support du DLSS (Deep Learning Super Sampling), une technologie de rendu graphique développée par NVIDIA, ainsi que la possibilité d’intégrer des capacités de ray-tracing sont toujours en cours.

Une collaboration entre Nintendo et NVIDIA pour la Switch 2 ?

Nintendo ayant déjà travaillé avec NVIDIA pour la première version de la Switch, il est possible que cette collaboration se poursuive pour la Switch 2. Toutefois, rien n’est encore confirmé, et l’entreprise japonaise pourrait également décider de faire appel à un autre fournisseur pour son prochain modèle.

Les informations disponibles sur la Nintendo Switch 2 restent encore limitées et incertaines. Cependant, entre le choix controversé d’un écran LCD, une RAM potentiellement réduite et la concurrence accrue dans le domaine des consoles portables, il faudra attendre les annonces officielles et les premiers retours des utilisateurs pour savoir si la nouvelle console de Nintendo saura séduire les joueurs.

