Netflix se lance dans les jeux vidéos

Netflix n’est plus à présenter dans le monde du streaming vidéo. En effet, il s’agit actuellement du leader incontesté de ce secteur en plein essor. D’autre part, les concurrents deviennent de plus en plus menaçants et Netflix devra proposer des services encore plus attractifs pour retenir ses clients. D’ailleurs, la plateforme serait sur le point de se lancer dans les jeux vidéo.

Le gaming pour se démarquer

Dans un secteur où les concurrents comme Amazon Prime Video, Disney+ et Apple TV+ proposent des offres de plus en plus agressives, le leader du marché du streaming se doit de réagir. En effet, il n’est pas rare que des clients décident de se tourner vers un autre service, voire même deux en même temps, plutôt que de souscrire un abonnement Netflix. Si l’ajout de nouveaux contenus reste une solution pratique, les nouvelles fonctionnalités peuvent également constituer un excellent tremplin.

Le média américain The Information stipule que Netflix songerait sérieusement à se lancer dans les jeux vidéo. La plateforme propose déjà différents contenus interactifs comme BlackMirror BanderSnatch et You vs Wild. De plus, plusieurs séries telles que La Casa de Papel et Stranger Things ont été adaptées en jeux vidéo.

Ainsi, la plateforme pourrait proposer de jouer à des titres exclusifs en contrepartie d’un abonnement mensuel. Néanmoins, il ne s’agit encore que de rumeurs et aucune confirmation officielle n’a été faite de la part de Netflix.

Se rapprocher des utilisateurs

Toujours pour se démarquer de la concurrence et se rapprocher des consommateurs, la plateforme est actuellement sur le point de lancer un évènement inédit : la Geeked Week. Celle-ci aura lieu du 7 juin au 11 juin prochain et permettra, à l’instar d’un Comic-Con, de réunir de nombreux fans de la culture Geek à travers le monde. La firme a annoncé via son compte Twitter le programme pour cet évènement virtuel.

Lors de cet évènement, l’on pourra certainement découvrir des bandes annonces pour les nouvelles créations. Ce sera également l’occasion de rencontrer les différentes stars ainsi que de participer à des conférences. L’objectif de ces fandoms est alors de rencontrer d’autres passionnés des histoires et personnages de la firme afin de partager les mêmes excitations.

Pour le moment, le programme officiel n’a pas encore été déclaré. Toutefois, l’on s’attend à quelque chose d’assez similaire au DC Fandom de DC et Warner.