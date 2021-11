Netflix Gaming est disponible en France

Netflix vient d’officialiser le lancement de son offre Netflix Gaming en France. Dénommée Netflix Jeux sur la version française du site, le nouveau service vidéoludique du numéro un du streaming a déjà fait ses débuts dans quelques pays européens depuis cet été. Cette officialisation constitue une occasion pour les amateurs de jeux vidéo d’essayer une nouvelle plateforme pour jouer.

Un lancement assez discret

Après une annonce au mois de mai dernier, Netflix Jeux débarque officiellement dans l’Hexagone. L’on peut néanmoins affirmer qu’il s’agit d’un lancement un peu timide. En effet, le service se limite pour l’instant aux seuls utilisateurs de smartphones ou tablettes sous Android. Les utilisateurs d’iPhone, iPad, Mac ou encore les PC Windows devront alors faire preuve de plus de patience.

De plus, il se limite pour le moment à des jeux assez basiques. L’entreprise a d’ailleurs mentionné qu’il ne s’agit que d’un début et que l’expérience vidéoludique sur la plateforme va encore évoluer. Là où l’expérience se destine encore aux joueurs occasionnels, les véritables gamers devront patienter encore pour accéder à des genres plus sophistiqués.

5 jeux disponibles

Pour ses débuts, Netflix Gaming propose un catalogue de composé de 5 jeux. L’on trouve alors :

Stranger Things 1984

Stranger Things 3 : The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up.

Comme mentionné plus haut, ces premiers jeux restent encore assez simples et correspondent à une ambiance plutôt familiale. À part Stranger Things 3 : The Game, tous ces titres sont disponibles uniquement via le service Netflix Jeux. L’on pourra alors s’attendre à davantage d’exclusivités lors de l’arrivée d’autres opus sur la plateforme.

Comme évoqué précédemment, Netflix Jeux n’est encore disponible que sur Android. Par conséquent, il faudra alors disposer d’un appareil fonctionnant avec l’OS de Google pour profiter du service.

Pour ceux qui satisfont ces critères, il n’y a qu’à lancer l’application et se rendre dans la section Netflix Jeux nouvellement créée. Là, on pourra choisir parmi les 5 jeux actuellement disponibles ainsi que les autres à venir. Sur tablette, l’on pourra utiliser directement le menu déroulant Catégories pour sélectionner les jeux.

L’on note également que Netflix Jeux n’est pas une plateforme de Cloud Gaming. En effet, la sélection d’un jeu sur la plateforme dirigera automatiquement vers une page de téléchargement sur le Google Play Store. Par conséquent, il faudra télécharger le jeu et l’installer directement sur l’appareil. Il faudra alors prévoir l’espace de stockage nécessaire pour les recevoir. Si cela ne devrait pas trop poser de problèmes pour les jeux actuellement disponibles, l’arrivée de titres plus gourmands pourrait affecter sensiblement le stockage.

Combien coûte Netflix Jeux ?

Le leader du streaming en VOD a tenu à préciser que l’accès à Netflix Jeux ne nécessite aucun frais supplémentaire. Ainsi, il suffit de souscrire un abonnement sur la plateforme pour y accéder. De plus, le service est disponible sur tous les appareils connectés au compte, dans la limite du nombre simultané d’écrans permis par l’abonnement.

Ceci constitue entre autres un petit avantage suite à la hausse récente des tarifs Netflix. Par ailleurs, certaines solutions permettant de payer Netflix moins cher comme l’utilisation d’un service VPN pourraient se montrer inefficace. En effet, il se peut que la localisation choisie ne permette pas encore de profiter de Netflix Jeux.