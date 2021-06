Netflix : Comment payer l’abonnement moins cher ?

Si vous êtes un passionné des séries, films et documentaires en tout genre, vous appréciez certainement Netflix. Le numéro 1 du streaming vidéo propose en effet un large choix de contenus qui vous occuperont à la longueur de la journée. Néanmoins, le prix de l’abonnement peut constituer un obstacle à l’utilisation de ce service. En effet, celui-ci vient s’ajouter à de nombreuses factures mensuelles et ne sera pas forcément à la portée de tout le monde.

Heureusement, il existe plusieurs solutions pour réduire cette facture. En effet, en suivant les bonnes astuces, vous pouvez avoir Netflix pas cher et économiser jusqu’à 10 € par mois. Assez tentant non ? Voici quelques conseils.

Combien coûte l’abonnement Netflix ?

Netflix propose trois types d’abonnement à ses utilisateurs. Chacune des formules comporte des spécificités différentes à des prix différents.

L’abonnement Essentiel : 7,99 € / mois

Offre la moins chère de Netflix, elle permet d’accéder à tous les contenus sur toutes les plateformes disponibles. Néanmoins, l’on ne pourra utiliser qu’un seul profil, c’est-à-dire un seul écran à la fois. De plus, le contenu ne sera pas disponible en HD.

L’abonnement Standard : 11,99 € / mois

Cette formule présente le meilleur rapport qualité-prix parmi toutes les offres Netflix. Elle offre les mêmes avantages que l’abonnement Essentiel, avec en plus la possibilité d’avoir 2 profils différents. Ainsi, vous pouvez utiliser votre compte sur 2 écrans simultanément. Aussi, vous aurez accès aux contenus en HD.

L’abonnement Premium : 15,99 € / mois

Il s’agit de la meilleure offre Netflix et également la plus chère. Ici, le nombre total de profils disponibles s’élève à 4, ce qui signifie que vous pouvez accéder au contenu sur 4 écrans en même temps. En plus de cela, les contenus seront disponibles en Ultra HD.

Partager l’abonnement

La première solution consiste à partager le compte Netflix. En d’autres termes, vous partagerez le prix de l’abonnement avec d’autres personnes. Cette astuce n’est possible qu’avec les formules Standard et Premium, à moins que vous ne souhaitiez également partager le temps d’accès au compte.

Partager avec des proches

Cette solution consiste à trouver des personnes de votre entourage qui s’intéressent à Netflix. Pour l’abonnement Premium par exemple, vous pouvez rassembler jusqu’à trois personnes en plus de vous-même. Ainsi, le prix de l’abonnement sera divisé par 4, soit moins de 4 €/mois par personne. Pour l’abonnement Standard, vous diviserez la facture en 2 pour payer moins de 6 €/mois par personne.

Le principe est ensuite assez simple, vous payez intégralement l’abonnement Netflix et chacun de vos amis vous remboursent leur part. Vous n’aurez ensuite qu’à procurer à chacun un profil qu’il utilisera pour accéder aux contenus.

Partager sur des plateformes dédiées

Le problème avec cette première solution est le fait de trouver ces proches qui voudraient bien partager l’abonnement avec vous. Si vous ne trouvez personne, il y a des plateformes comme Spliiit qui peuvent s’en charger à votre place. Pour cela, il suffit de créer un compte sur la plateforme et de trouver l’offre qui vous convient le mieux. Grâce à cela, le prix de l’abonnement Netflix peut descendre à 4,55 €/mois. Vous pouvez également accéder au Marketplace si vous souhaitez partager un abonnement déjà en cours.

Utiliser un VPN

L’inconvénient du partage d’abonnement Netflix est que chaque utilisateur est limité à un seul profil donc à un seul écran. Ceci peut rapidement devenir frustrant du fait dans le cas où vous souhaitez suivre une série tout en permettant à vos enfants de regarder un dessin animé.

Heureusement, il existe une solution qui permet réellement de payer un abonnement Netflix moins cher. Ceci nécessite l’utilisation d’un service VPN pour s’inscrire depuis un autre pays. En utilisant cette méthode, vous faites comme si vous utilisez Netflix à l’étranger. En effet, le tarif des abonnements Netflix ne sont pas les mêmes partout dans le monde.

Souscrire à un service VPN

La première étape consiste alors à trouver un fournisseur VPN assez performant et disposant d’une importante liste de localités disponibles. Plus il y a de choix, plus vous pouvez tomber sur les tarifs les moins bas.

Les VPN payants comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark Procurent des services complets et de grande qualité. D’ailleurs, les utilités d’un service VPN vont bien au-delà d’une simple recherche de pays. De ce fait, la souscription à ce service ne peut être que bénéfique.

Choisir le pays

Une fois le VPN activé, vous pouvez maintenant choisir le pays que vous allez utiliser. Avec les nombreux pays à travers le monde, la tâche peut se montrer assez compliquée. Néanmoins, après quelques enquêtes, nous avons pu déduire que les meilleurs tarifs se trouvent en Argentine. Là-bas, les offres Essentiel, Standard et Premium coûtent respectivement 199, 319 et 449 pesos argentins. Après conversion et et en incluant les taxes, vous obtiendrez Netflix aux tarifs mensuels suivants :

Essentiel à 2,57 €,

Standard à 4,05 €,

Premium à 5,71 €.

Vous aurez remarqué que l’abonnement Premium en Argentine coûte moins cher que l’offre Essentiel en France. Cela permettra de faire de grosses économies sur le long terme.

Créer un compte étranger

Après le choix du pays, il ne reste plus qu’à créer le compte. Toutefois, la plateforme de streaming vous demandera un numéro de téléphone pour confirmer votre compte. Pour cela, il existe de nombreux sites comme smscodes.io pour obtenir un numéro virtuel dans différents pays. Le service est payant, mais il vous permettra de recevoir le SMS de confirmation. De plus, cela ne coûte que 0,75 €.

Après l’activation du compte, vous pouvez désactiver votre VPN et vous connecter sur le site en français. Le paiement se fera toujours en devises étrangères mais vous aurez accès au contenu en français.