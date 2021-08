Netflix augmente ses tarifs en France !

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de films et de séries, la facture va augmenter. Netflix, le leader mondial du streaming vidéo, vient de hausser les prix de ses abonnements en France. bien que cela se traduit par une hausse des dépenses du côté des consommateurs, la plateforme de streaming se justifie que c’est pour améliorer les services de la plateforme.

Une nouvelle hausse des prix chez Netflix

Pour profiter des services du géant du streaming vidéo, il va désormais falloir payer plus cher. Cette information vient de paraître cette semaine avec une nouvelle grille tarifaire affectant toutes les formules d’abonnement de la plateforme. Les nouveaux tarifs appliqués en France sont les suivants :

Le forfait Essentiel est à 8,99 € contre 7,99 € auparavant.

contre 7,99 € auparavant. Le forfait Standard est à 13,49 € contre 11,99 € auparavant.

contre 11,99 € auparavant. Le forfait Premium est à 17,99 € contre 15,99 € auparavant.

Pour rappel, le forfait Essentiel supporte un seul écran à la fois, le forfait Standard deux écrans en même temps et le forfait Premium jusqu’à quatre écrans simultanément. Par ailleurs, l’offre Essentiel affiche des vidéos en SD, l’offre Standard en HD et l’offre Premium en Ultra HD.

Il s’agit de la troisième augmentation de tarifs chez Netflix depuis son arrivée en France en 2014. Toutefois, les deux premières hausses n’ont affecté que les forfaits Standard et Premium. Il s’agit de la première fois donc que le prix de départ de l’abonnement Netflix connaît une hausse, du moins en France.

Par conséquent, tout le monde est maintenant obligé de débourser plus pour pouvoir profiter des milliers de films, séries et documentaires accessibles via la plateforme. Toutefois, il y a toujours quelques astuces pour payer Netflix moins cher afin de faire quelques économies.

Un investissement dans les nouveaux contenus

Si l’on peut considérer cette augmentation des tarifs comme une hausse des dépenses sur le long terme, il faut néanmoins en observer les causes. La plateforme explique cette hausse des prix par l’investissement dans les contenus originaux. En effet, elle prévoit d’investir 17 milliards de dollars afin de produire de nouveaux contenus. L’on pourra alors profiter d’une trentaine de productions signées Netflix rien qu’en France.

Si tous les projets aboutissent aux résultats souhaités, cela se traduit par un enrichissement considérable du contenu de la plateforme. L’on pourra alors considérer la hausse comme une petite contrepartie pour un meilleur service. Au final, il se peut que dans quelques temps, la nouvelle grille tarifaire de Netflix soit plus rentable qu’auparavant.