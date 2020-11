MyHeritage : le site de généalogie le plus populaire en France

Qui n’a jamais rêvé de faire analyser ses gênes pour connaître sa famille éloignée et ses ancêtres probables? Grâce à MyHeirtage, cela est désormais possible. Spécialisé en généalogie, ce site figure parmi les plus populaires en France. Avec à son kit ADN, MyHeritage permet de retrouver des membres de sa famille éloignée grâce à la correspondance génétique mais aussi de découvrir ses origines géographiques et ethniques.

L’ADN est à cet effet analysé afin d’en déduire les liens génétiques probables de son détenteur avec les 42 populations fondatrices répertoriées. C’est ainsi une étude riche et complète de votre ADN que MyHeritage se propose de faire. Zoom donc sur les services et les offres du ce site de généalogie leader en France.

L’histoire et les services de MyHeritage

C’est Gilad Japhet qui a créé MyHeritage en 2003. Passionné de généalogie, il a à l’époque l’idée de créer un moyen pour les populations du monde entier de mieux se connaître et de se retrouver grâce à la génétique. Il met alors au point un kit de test ADN qui permet de connaître ses origines ethniques et géographiques, de retrouver des membres de sa famille éloignée mais aussi de créer son propre arbre généalogique grâce au logiciel Family Tree Builder.

L’analyse ADN va d’ailleurs plus loin en touchant des domaines plus pointus tels que la prédisposition génétique à certaines maladies. Entre temps, l’entreprise MyHeritage créé une base de données solide et complète regroupant toutes les données nécessaires pour générer les rapports de filiation, les correspondances génétiques et les liens d’appartenance à un groupe géographique/ethnique donné.

Les résultats des tests ADN sont alors accessibles depuis un compte sur la plateforme de MyHeritage. Il est également possible d’avoir accès à des documents historiques numérisés, à des outils de recherche spécialisée en généalogie ainsi qu’à d’autres fonctionnalités permettant aux utilisateurs ayant un ancêtre commun de se retrouver. Les utilisateurs sont ainsi ravis et vous pouvez même lire cet avis sur MyHeritage.

MyHeritage : la plateforme généalogique numéro 1 en France

Dès sa sortie, le kit ADN MyHeritage connaît un grand succès aux Etats-Unis mais aussi partout dans le monde vu que la plateforme est disponible en 40 langues différentes dont le Français.

D’ailleurs, selon Gilad Japhet, c’est « le logiciel Family Tree Builder qui a tout de suite remporté un grand succès » dès l’arrivée en France de MyHeritage. Aujourd’hui, ce sont des millions de français qui ont eu recours au test ADN de MyHeritage et aux différents outils disponibles sur le site MyHeritage, ce qui en fait la plateforme de généalogie la plus populaire dans l’hexagone.