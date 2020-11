mSpy : L’avis complet du logiciel de surveillance pour smartphone

Dans un monde ultra-connecté, il est essentiel pour les parents de surveiller les activités et les fréquentations de leurs enfants. Il en est aussi de même pour les employeurs envers leurs employés ou même des époux envers leurs conjoints respectifs. Il est néanmoins impossible de surveiller physiquement le Smartphone, la tablette, l’ordinateur ou tout autre appareil connecté utilisé par ses enfants ou par ses employés.

C’est ainsi que de nombreuses entreprises et sociétés spécialisées dans les NTIC ont décidé de s’attaquer au marché de l’espionnage en ligne. L’espionnage en ligne, tout comme dans les films de science-fiction, est donc désormais possible grâce à des outils prenant la forme de logiciels ou d’applications mobiles.

Ces programmes d’espionnage sont installés sur les appareils connectés à espionner et presque toutes les activités de l’appareil sont enregistrées et peuvent être visualisées par l’espion en herbe depuis une interface de contrôle dédiée.

L’espionnage d’un appareil électronique à distance peut être personnalisé et adapté selon les besoins des espions et selon les activités de la personne surveillée. Parmi les entreprises phares de la surveillance et contrôle parental se trouve Mspy. L’offre de Mspy se veut être diversifiée et complète à souhait. Tour d’horizon donc sur cette offre d’espionnage 2.0 alliant efficacité et innovation.

Présentation

Le logiciel Mspy est un logiciel de espion / surveillance et de contrôle parental créé en 2010. Développé par une société londonienne, cet outil permet d’effectuer une surveillance effective et discrète des ordinateurs et des Smartphones utilisés par un enfant ou un employé. Cette surveillance concerne les activités téléphoniques, mais également les activités web de l’appareil à surveiller. Certaines fonctionnalités peuvent d’ailleurs aller plus loin en interdisant la communication avec certains numéros, en suivant les déplacements de l’appareil à surveiller ou en enregistrant ce qui est frappé sur le clavier dudit appareil.

Toutes ses fonctionnalités et l’efficacité du logiciel en lui-même font que Mspy ait été récompensé comme étant le meilleur logiciel/application de contrôle parental par TopTenReviews. De par cette renommée, le logiciel est aujourd’hui utilisé par 1.5million de personnes dans le monde entier. Ces personnes sont réparties dans plus de 207 pays, dont la France, le Brésil ou les États-Unis.

Comment ça marche ?

Pour surveiller de manière efficace un Smartphone, Mspy est le logiciel de surveillance parental idéal. Cet outil est simple d’utilisation et fonctionne facilement une fois installé sur le Smartphone. Le lien d’installation est octroyé par Mspy une fois que le type d’abonnement a été choisi et une fois qu’un compte Mspy a été créé par la personne surveillant son enfant, son conjoint ou son employé. Le parent surveillera l’activité de son enfant depuis une interface de contrôle dédiée.

Tout ce qui est fait sur le Smartphone ou l’ordinateur à surveiller sera retranscrit directement sur ce panneau de contrôle. Cette interface sera accessible grâce à un identifiant et à un mot de passe. C’est le logiciel qui se chargera ensuite d’enregistrer discrètement le répertoire, les SMS ou les appels de l’appareil à surveiller. Cela se fera de manière discrète. Même si la loi exige qu’une personne surveillée soit au courant de sa surveillance, l’application Mspy fonctionne de manière entièrement indétectable.

Les fonctionnalités de Mspy

Compatible avec IOS, Android et Microsoft Windows, le logiciel Mspy peut fonctionner sur tout type de Smartphone et d’appareil connecté à internet. Son fonctionnement discret assure son efficacité. Ce logiciel a été conçu pour pouvoir :

Etablir une limite géographique aux déplacements de la personne à surveiller : grâce au Géofencing, Mspy peut suivre les déplacements de la personne surveillée et alerter le parent surveillant dès que l’enfant va au-delà de la limite géographique délimitée de manière virtuelle.

grâce au Géofencing, Mspy peut suivre les déplacements de la personne surveillée et alerter le parent surveillant dès que l’enfant va au-delà de la limite géographique délimitée de manière virtuelle. Retranscrire les réseaux wifi : Mspy enregistre et retranscrit tous les réseaux wifi utilisés par le Smartphone ou par l’ordinateur à surveiller

: Mspy enregistre et retranscrit tous les réseaux wifi utilisés par le Smartphone ou par l’ordinateur à surveiller Récupérer et enregistrer des SMS et des e-mails: lorsque des messages ou des e-mails sont envoyés et reçus par l’appareil connecté surveillé, Mspy se charge de récupérer ces messages et ces e-mails et de les afficher sur l’interface de contrôle du côté des parents. Ces messages peuvent être envoyés via le téléphone ou via Whatsapp ou Messenger

lorsque des messages ou des e-mails sont envoyés et reçus par l’appareil connecté surveillé, Mspy se charge de récupérer ces messages et ces e-mails et de les afficher sur l’interface de contrôle du côté des parents. Ces messages peuvent être envoyés via le téléphone ou via Whatsapp ou Messenger Localiser l’appareil connecté : grâce à la géolocalisation, Mspy relate la position géographique de l’appareil surveillé en temps réel

grâce à la géolocalisation, Mspy relate la position géographique de l’appareil surveillé en temps réel Enregistrer les contacts téléphoniques : tout ce qui se trouve dans le répertoire du Smartphone surveillé est enregistré par Mspy et transcrit vers l’interface de contrôle

Enregistrer l’historique de navigation : Mspy se charge de récupérer l’historique de navigation de l’ordinateur ou du Smartphone surveillé. Que ce soit les sites internet visités ouvertement ou en mode privé, ce logiciel de contrôle parental pourra récupérer l’historique de navigation complet

: Mspy se charge de récupérer l’historique de navigation de l’ordinateur ou du Smartphone surveillé. Que ce soit les sites internet visités ouvertement ou en mode privé, ce logiciel de contrôle parental pourra récupérer l’historique de navigation complet Bloquer des sites douteux : après avoir consulté l’historique de navigation, le parent surveillant peut décider de bloquer des sites à caractère violent ou au contenu inapproprié

: après avoir consulté l’historique de navigation, le parent surveillant peut décider de bloquer des sites à caractère violent ou au contenu inapproprié Bloquer des applications : si l’enfant perd trop de temps à jouer à un jeu ou sur un autre type d’application, Mspy permet de bloquer cette application

si l’enfant perd trop de temps à jouer à un jeu ou sur un autre type d’application, Mspy permet de bloquer cette application Enregistrer le contenu multimédia : allant des photos aux vidéos, Mspy peut récupérer tous les fichiers multimédia d’un Smartphone ou d’un ordinateur, qu’ils soient enregistrés ou effacés

Consulter l’historique d’appels : l’historique des appels manqués, émis ou entrant est retransmis à l’interface de contrôle pour être consulté par le parent ou l’employé exerçant une surveillance via Mspy à l’endroit de ses enfants ou de ses employés

l’historique des appels manqués, émis ou entrant est retransmis à l’interface de contrôle pour être consulté par le parent ou l’employé exerçant une surveillance via Mspy à l’endroit de ses enfants ou de ses employés Surveiller l’agenda ou les notes : si la personne à surveiller marque un évènement ou une date dans son agenda ou dans le bloc-notes, Mspy s’occupe de le retranscrire

si la personne à surveiller marque un évènement ou une date dans son agenda ou dans le bloc-notes, Mspy s’occupe de le retranscrire Etablir une alerte mot-clé : lorsque la personne surveillée tape un mot-clé donné sur un moteur de recherche, une alerte est envoyée au parent lorsque celui-ci a inscrit le mot clé tapé dans la liste de mot clés à surveiller

Enregistrer tout ce qui est tapé sur le clavier de l’appareil surveillé : que cela soit des mots de passe ou de simples mots, la fonction Keylogging permet à Mspy d’enregistrer tout ce qui est tapé sur l’appareil à surveiller

: que cela soit des mots de passe ou de simples mots, la fonction Keylogging permet à Mspy d’enregistrer tout ce qui est tapé sur l’appareil à surveiller Bloquer des contacts : lorsque le parent souhaite éviter à son enfant d’avoir de mauvaises fréquentations, il peut bloquer des contacts et les interdire d’appeler ou d’envoyer des SMS au Smartphone surveillé.

Pour qui est dédiée l’offre Mspy ?

L’offre Mspy est principalement dédiée aux parents qui souhaitent exercer une surveillance discrète, mais efficace envers leurs enfants. Ces derniers sont surtout des adolescents qui ont besoin d’être surveillés et conseillés sur leurs fréquentations et leurs habitudes.

Outre les parents, Mspy peut convenir aux employeurs souhaitant surveiller leurs employés afin d’éviter toute divulgation de pratiques ou de secrets professionnels. Outre la surveillance, il est aussi possible d’utiliser Mspy pour surveiller et géolocaliser son propre Smartphone.

Cela peut être judicieux pour traquer et retracer un Smartphone ou un ordinateur perdu ou volé. Il est aussi possible d’utiliser Mspy pour avoir une copie de tous les fichiers multimédias, des contacts ou des échanges par SMS enregistrés sur son Smartphone.

Les tarifs de Mpsy

Mspy est un logiciel de surveillance parental fonctionnant après avoir au préalable ouvert un compte Mspy et payé l’abonnement y afférent. Même si Mspy propose une version gratuite limitée dans le temps, ce logiciel est proposé suivant un abonnement Premium de 16.66$ par mois, soit environ 14.16€ par mois. En souscrivant à cet abonnement, le parent ou l’employeur exerçant une surveillance sur son enfant ou son employé peut bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Qu’elles soient basiques ou additionnelles, ces fonctionnalités sont ainsi incluses dans leur intégralité dans l’abonnement Mspy Premium. Outre le paiement de l’abonnement mensuel, il est aussi possible de s’acquitter de son abonnement Mspy de manière trimestrielle ou annuelle suivant le tableau qui suit :

Mspy Premium Mensuel Trimestriel Annuel Tarif 16.66$ 69.99$ 119.99$

Une version gratuite de Mspy ?

Mspy propose une version gratuite de son logiciel. Cette version gratuite permet de profiter de toutes les fonctionnalités de l’application, allant du géofencing à l’enregistrement des contacts, en passant par le blocage d’application ou de contact.

C’est ainsi l’idéal pour tester les capacités de Mspy en situation et en temps réel. Cette version gratuite est toutefois limitée dans le temps puisqu’elle ne dure que sept jours. C’est ainsi pendant une semaine entière que vous pourrez profiter des fonctionnalités de Mspy.

Comment ouvrir un compte sur Mspy ?

Pour ouvrir un compte Mspy, rien de plus simple. Il suffit d’aller sur le site de Mspy, d’y entrer ses informations, de souscrire son abonnement et d’attendre l’arrivée du mail d’installation. Cet e-mail contient les informations et les directives nécessaires pour installer l’application/logiciel sur son ordinateur ou son Smartphone.

Pour installer l’application sur Android ou IOS, il suffit de suivre les procédures d’installation habituelles. L’essentiel reste d’avoir accès au Smartphone à surveiller pour procéder à l’installation. Une fois l’application installée, Mspy se chargera d’espionner l’appareil à surveiller tout en enregistrant toutes les activités qui se font sur l’appareil en temps réel.

Les avantages de Mspy

Parmi les avantages de Mspy se trouve le fait que le logiciel soit compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation existants : Android, IOS et Windows. Outre cette compatibilité, Mspy a également le mérite de disposer de nombreuses fonctionnalités aussi efficaces les unes que les autres. Il est ainsi possible d’extraire toutes les activités et les données d’un appareil connecté donné afin de suivre et de surveiller l’activité de son détenteur grâce à Mspy.

Facile à prendre en main, l’interface de contrôle permet de consulter en temps réel toutes ces activités extraites et enregistrées. Il n’est donc pas nécessaire d’être un féru d’informatique pour pouvoir contrôler et surveiller à distance un Smartphone grâce à Mspy.

Des inconvénients ?

Parmi les inconvénients à Mspy se trouve le fait qu’il ne soit pas possible d’activer une surveillance rétroactive. Si des données (fichiers multimédias, appels, SMS, etc.) d’un appareil à surveiller ont ainsi été supprimées avant l’installation de Mspy sur l’appareil en question, il n’est pas possible pour l’application de récupérer ces données.

Le fait que la version gratuite soit aussi utilisable dans un temps limité peut aussi constituer un inconvénient. Toutefois, les inconvénients se comptent sur le bout des doigts et ne constituent pas des inconvénients majeurs. D’ailleurs, sur le marché de la surveillance parentale, il n’y a pas de logiciel de surveillance à capacité rétrospective.

Notre avis sur Mspy

Mspy est sans aucun doute une véritable référence en matière de surveillance parentale. Cette dernière peut s’exercer en toute discrétion et en temps réel avec ce logiciel facile d’utilisation et facile à installer.

L’utilisation de ce logiciel ne peut qu’être bénéfique si ce n’est que pour stocker efficacement ses données ou pour retrouver facilement son Smartphone ou son ordinateur en cas de perte ou de vol. De plus, le coût de l’abonnement est accessible à tous et est même très intéressant compte tenu des capacités du logiciel en matière de surveillance électronique à distance.