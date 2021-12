MotorTrend : Rivian R1T lauréat du camion de l’année 2022

Chaque année, un grand nombre de constructeurs automobiles issus de différents pays se battent pour remporter le « Golden Caliper ». Il s’agit du prix qui accompagne le titre du meilleur camion de l’année. Le chanceux qui remporte ce titre suprême gagne par la même occasion un grand prestige, une promotion gratuite de ses automobiles et une validation d’un nouveau modèle de voiture par un tiers.

Pour l’année 2022, les sélections ont été réalisées la première semaine du mois de décembre 2021. L’heureux élu ? La Rivian R1T tout électrique !

R1T : premier camion 100 % électrique fabriqué en série aux US

Selon les jurys de MotorTrend, la Rivian RT1 tout électrique serait un pick-up moderne très pratique. Il s’agit d’après eux « de la camionnette la plus incroyable » qu’ils ont conduite depuis la création du concours. Ils ont ajouté que Rivian, le constructeur de cette petite merveille, a bien mérité le prix, notamment le « Golden Calipers ».

Lors du concours, Rivian R1T tout électrique a été le meilleur dans chaque critère de sélection, notamment valeur, sécurité, efficacité, performance de la fonction prévue et excellence en ingénierie. De plus, il s’agit du premier camion 100 % électrique fabriqué en série aux US.

Nous avions pu lire la déclaration suivante dans le communiqué : « En tant que première camionnette 100 % électrique sur le marché américain, Rivian RT1 est capable de réaliser tout cela sans faire atteinte à la sensibilité historique des acheteurs de camions. Ainsi, pour ces raisons et bien d’autres, MotorTrend est honoré de choisir le RT1 de Rivian comme étant notre camion de l’année 2022. »

La concurrence a été rude selon le jury

D’après M Loh, responsable éditorial de MotorTrend Group, le choix du vainqueur dans la catégorie camionnette a été très serré. Effectivement, la concurrence n’a jamais été aussi rude dans cette catégorie. Des candidats aussi intéressants les uns que les autres se sont présentés, à l’exemple de la Huyndai Santa Cruz, Ford Maverick Hybride, GMC Hummer EV et bien d’autres. La victoire de la R1T a donc été historique.

Ce modèle de voiture sera livré à la clientèle pour la première fois en septembre 2022. Après l’immense victoire du constructeur, il programme la sortie d’un deuxième véhicule (la future Rivian R1S) en 2022. Après la qualité et la performance de son prédécesseur, le R1T, nous espérons que ce dernier serait aussi sensationnel.