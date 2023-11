Depuis plus de 15 ans, les fans attendent avec impatience la sortie occidentale de Mother 3, le troisième opus de la célèbre série Earthbound. Malheureusement, il semble que cette attente ne connaisse pas de fin, car même lors du 15e anniversaire du jeu en avril dernier, aucune annonce n'a été faite à ce sujet. Pourtant, Mother 3 est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs jeux de rôle jamais créés. Dans cet article, nous allons explorer ce qui rend ce jeu si exceptionnel et comment vous pouvez toujours y jouer malgré l'absence d'une version officielle hors du Japon.

Une histoire tragique : le développement et l’oubli de Mother 3

Un parcours chaotique

Le développement de Mother 3 a été marqué par de multiples rebondissements, passant de la console Super Nintendo à la Nintendo 64 avant de finalement atterrir sur Game Boy Advance. À l’époque, le jeu devait être révolutionnaire, repoussant les limites de ce qu’on pouvait faire avec les RPG. Cependant, les problèmes de développement ont conduit à l’annulation de la version Nintendo 64 et au passage sur Game Boy Advance – une décision frustrante pour les fans, mais qui a finalement permis au jeu d’exister.

L’absence d’une sortie en Occident

Sorti en 2006 uniquement au Japon, Mother 3 n’a jamais eu droit à une version officielle dans les autres régions. Les raisons de cette absence sont floues : problèmes de traduction, manque d’intérêt pour le marché occidental ou encore craintes concernant l’accueil du public face aux aspects controversés du jeu. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas empêché les fans de se mobiliser afin de demander sa sortie en Occident, à travers diverses campagnes et pétitions.

Les raisons d’aimer Mother 3 : un scénario touchant et une expérience inoubliable

Son scénario est de loin son atout majeur. Loin des clichés habituels du genre, il dépeint un monde coloré, rempli de personnages attachants et traite de sujets profonds, tels que la famille, l’amour, la perte et les conséquences de nos actions. Le joueur y suit Lucas, le protagoniste, alors qu’il doit faire face aux bouleversements de son univers et défendre ses proches face à une menace envahissante.

Mother 3 : un gameplay innovant et un style graphique charmant

Les mécaniques de jeu sont également remarquables par rapport aux RPG classiques. Pour commencer, les combats ne reposent pas uniquement sur la sélection de commandes, mais également sur un système rythmique où les enchaînements d’attaques suivent la musique. De plus, le style artistique et graphique du jeu est à la fois simple et expressif, donnant vie aux personnages et à leur environnement de manière unique.

Comment jouer à Mother 3 malgré l’absence d’une version officielle ?

Malgré l’absence d’une traduction officielle, les fans ont trouvé un moyen de jouer à ce chef-d’œuvre grâce à une traduction amateur réalisée par un groupe passionné, la Mother 3 Fan Translation. Disponible depuis 2008, cette traduction a permis à des milliers de joueurs du monde entier de découvrir et d’apprécier ce jeu exceptionnel.

Émulateurs et ROMs : le nécessaire pour vivre l’aventure Mother 3 en français

Afin de profiter de cette expérience inédite, il vous faut :

Télécharger un émulateur Game Boy Advance (VisualBoyAdvance est recommandé)

Se procurer la ROM du jeu Mother 3 (attention à vérifier la légalité)

Patcher la ROM avec la traduction française (tutoriel disponible sur le site de la fan translation)

Lancer le jeu sur l’émulateur

N.B. : Veillez toujours à respecter la législation locale concernant l’utilisation de ROMs.

Malgré les nombreuses demandes des fans et les années qui passent, il semble que Nintendo n’ait pas l’intention de sortir une version occidentale officielle de Mother 3. Néanmoins, grâce à la traduction amateur réalisée par des passionnés et à l’aide d’émulateurs Game Boy Advance, vous pouvez malgré tout profiter de cette aventure inoubliable et comprendre pourquoi Mother 3 est considéré comme l’un des meilleurs jeux de rôle jamais créés.

Faites-vous partie des joueurs qui souhaiteraient voir enfin ce jeu arrivé en Occident ?