Mon Petit Placement révolutionne l’investissement en ligne

Mon Petit Placement, c’est la fintech lyonnaise qui permet aux particuliers d’investir leur épargne dès 300€ et 100% en ligne.

Et la startup a déjà conquis des milliers d’utilisateurs !

L’investissement haut de gamme c’est désormais accessible et simplifié !

Leur objectif ? Permettre aux français d’investir leur épargne simplement en profitant d’un accompagnement personnalisé et de produits d’investissement haut de gamme habituellement réservés aux grandes fortunes. Fini les 0,5% de rémunération du livret A qui ne rapporte pas grand-chose et fait même perdre de l’argent en tenant compte de l’inflation : Mon Petit Placement permet de profiter de produits performants comme Lazard, JP Morgan ou encore Pictet, et ce dès 300€ !

Et la fintech ne s’arrête pas là : consciente du besoin d’accompagnement des Français sur les questions financières, elle permet à ses utilisateurs de faire fructifier leur argent de façon personnalisée grâce à un accompagnement sur-mesure.

Comment ? La première étape consiste à remplir un formulaire (en quelques minutes) permettant à leur équipe de vous apporter des conseils d’investissements adaptés à votre profil et de définir votre profil d’investisseur. Une vidéo personnalisée, gratuite et sans engagement est ensuite envoyée à chaque utilisateur, afin de lui proposer une stratégie adaptée à ses objectifs. Et tout se passe 100% en ligne sur l’interface sécurisé de Mon Petit Placement, où vos données bancaires et personnelles sont protégées.

Une fois le placement réalisé, vous profitez d’une interface innovante et intuitive afin de suivre l’évolution de votre placement dès que vous le souhaitez. Et la startup mise sur la proximité : si vous avez des questions sur votre investissement ou le placement financier en général, ils sont joignables très facilement par téléphone, mail ou via leur chat hyper réactif.

Côté rémunération, la fintech innove : les frais d’entrées et de sorties sont de 0€ et les frais de commissions uniquement en cas de bénéfice et seulement sur la performance : une relation gagnant gagnant valorisée.

Enfin, et c’est bon à savoir, l’épargne est investie via un contrat d’assurance-vie, enveloppe particulièrement intéressante fiscalement. Pour autant, l’argent placé n’y est pas bloqué et peut être retiré à tout moment ! La startup vous conseille néanmoins sur des durées d’investissement personnalisées vous permettant de maximiser vos rendements.

Investir en accord avec vos objectifs et vos valeurs

Mon Petit Placement propose 4 types de portefeuilles personnalisés se différenciant par leur rapport rendement/risque. Leurs équipes sélectionnent pour vous des produits performants et diversifiés.

Les différents types de portefeuille :

Le portefeuille Volontaire : le plus conservateur et le moins risqué avec une espérance de taux de rendement de 3% par an

Le portefeuille Énergique : avec une prise de risque modérée et une espérance de rendement annuel de 5%

Le portefeuille Ambitieux ou la prise de risque est significative dans le but de réaliser des performances intéressantes avec une espérance de rendement de 8% par an

Le portefeuille Intrépide qui est le plus risqué mais aussi celui qui pourra vous faire espérer de très bonnes performances avec des rendements autour de 12% annuel. Ce portefeuille est composé de 4 OPCVM dynamiques dont l'excellent JPMorgan US Technology.

Mon Petit Placement propose aussi de compléter votre investissement avec des portefeuilles thématiques. Cette complémentarité permet à l’investisseur de réaliser des opérations financières en adéquation avec ses valeurs comme par exemple l’investissement dans des sociétés à fort impact social, en faveur, de l’égalité, respectueuses de l’environnement… Ou encore d’investir dans des portefeuilles spécialisés dans des domaines d’activité : technologie, santé…

De quoi investir éthique sans faire de sacrifice sur votre performance !

