MIT : développement d’une fibre robotique réagissant aux mouvements corporels

Avec l’importante avancée technologique à laquelle nous faisons actuellement face, de plus en plus de dispositifs intelligents font leur apparition dans la société. Des entreprises ont réussi à mettre au point des vestes intelligentes, des sacs à dos intelligents ainsi que des bancs intelligents. A un moment, Google avait essayé d’incorporer dans les textiles des fonctionnalités intelligentes avec son initiative Project Jacquard.

Aujourd’hui, une équipe de chercheurs fait parler d’elle grâce au développement d’un nouveau type de tissu doux, capable de réagir aux mouvements corporels du porteur. Le tissu robotique baptisé OmniFiber a été mis au point par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT), du KTH Royal Institute of Technology et de l’Université d’Uppsala.

Un tissu intelligent

L’OmniFiber est capable de détecter sa propre déformation physique. De plus, le dispositif peut mécaniquement étirer, boucler, plier et pulser à la demande et ensuite fournir un retour immédiat. Ce tissu robotique ressemble à tout autre tissu doux et peut être tissé dans des vêtements de tous les jours afin de les transformer en un vêtement cinétique. De cette manière, les vêtements pourront détecter les mouvements du porteur et ensuite réagir en conséquence.

La conception de cette technologie s’est faite avec un canal creux au centre afin de permettre à un milieu fluide de le traverser. Pour cela, les chercheurs se sont servis de l’air comprimé comme milieu fluide pour maîtriser le mouvement de la fibre. Les scientifiques ont également mis en place une plateforme de contrôle portable miniaturisée qu’on appelle Flow IO pour contrôler l’air comprimé dans la fibre.

Un tissu robotique à multiples usages

D’après les chercheurs, il est possible d’utiliser la technologie OmniFiber à diverses fins dans le secteur médical notamment. Par exemple, durant les périodes de récupération d’un patient, la fibre peut l’aider à surveiller et à réguler sa respiration. Quant à la disponibilité du nouveau dispositif de fibre robotique dans les vêtements quotidiens, il faudra probablement un certain temps avant de la voir dans le monde réel.

Pour l’instant, les experts ont mis au point un prototype de vêtement pour le haut du corps basé sur la technologie OmniFiber qui se dilate et se contracte à différents points. Ainsi, le porteur pourra contrôler la posture de sa colonne vertébrale, sa respiration et d’autres mouvements du corps.

Ozgun Kilic Afsar, un des chercheurs travaillant sur le projet de la fibre robotique, affirme que l’équipe continuera de travailler sur le dispositif afin de l’améliorer encore. De plus, elle vise aussi à développer un système de fabrication afin de créer des filaments plus longs de l’OmniFiber.