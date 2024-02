Mise à jour PS3 : voici toutes les nouveautés du patch 4.91

La PS3 toujours en vie !

Surprise pour les joueurs de la PlayStation 3 : même si la console a été arrêtée il y a près de huit ans, Sony continue de soutenir sa vénérable machine. En effet, un an, jour pour jour après la sortie du firmware 4.90, la PS3 a droit à une mise à jour inédite, et elle apporte quelques améliorations intéressantes. Découvrons ensemble les nouveautés de ce patch inédit.

Amélioration des performances et lecture de Blu-ray

Si vous aviez déjà mis au placard votre PS3, eh bien c’est peut-être l’occasion de la ressortir, car il semblerait qu’elle ait encore de belles choses à offrir. Eh oui, Sony vient de déployer une nouvelle mise à jour qui pourrait littéralement donner une nouvelle jeunesse à votre console. Précisons qu’on ne parle ni de la PS5 ni de la PS4, mais bien de la PS3.

Après le patch 4.90 lancé le 28 février 2023, la bonne vieille PS3 qui apparaissait il y a déjà 17 ans a reçu ce mardi une nouvelle mise à jour : Le firmware 4.91. Au menu de cette nouvelle jeunesse, des performances optimisées. En effet, cette update permet aux utilisateurs d’accéder aux disques Blu-ray de la console. Cela dit, cette fonctionnalité ayant déjà été améliorée en 2021, cette nouvelle mise à jour renforce donc le support du lecteur Blu-ray de la console, lui offrant une compatibilité étendue avec les films les plus récents.

Mesures de sécurité renforcées

Le patch 4.91 comporte également des mesures de sécurité supplémentaires pour assurer une expérience de jeu sans soucis pour les abonnés PS3 Plus Premium. Cela montre que, même après 17 ans, de bons et loyaux services, Sony Interactive Entertainment prend encore soin de ses utilisateurs en continuant de proposer des mises à jour logicielles régulières. D’ailleurs, aura-t-on droit à une mise chaque année ? La question reste en suspens.

Patch 4.91 : de bonnes raisons de continuer à utiliser sa PS3

Si vous êtes l’un des milliers d’utilisateurs qui ont conservé leur PS3 afin de jouer à leurs titres préférés, cette nouvelle mise à jour montre qu’il y a encore de bonnes raisons pour continuer à utiliser cette console :

Une ludothèque impressionnante : La PS3 possède d’innombrables jeux classiques qui ne sont pas disponibles sur les consoles plus récentes tels que Vagrant Story, God of War III ou encore Uncharted 2 : Among Thieves . Une richesse qui en fait une option attrayante pour tous ceux qui souhaitent revivre des aventures inoubliables ou découvrir des titres qu’ils ont manqués.

La PS3 possède d’innombrables jeux classiques qui ne sont pas disponibles sur les consoles plus récentes tels que Vagrant Story, ou encore . Une richesse qui en fait une option attrayante pour tous ceux qui souhaitent revivre des aventures inoubliables ou découvrir des titres qu’ils ont manqués. Prix attractif : Les prix de la PS3 et de ses jeux ont nettement baissé au fil des années, offrant des options abordables aux joueurs qui ne souhaitent pas investir dans les dernières consoles, dont le cout peut être prohibitif.

Les prix de la PS3 et de ses jeux ont nettement baissé au fil des années, offrant des aux joueurs qui ne souhaitent pas investir dans les dernières consoles, dont le cout peut être prohibitif. Sony continue de soutenir sa console : Comme mentionné précédemment, Sony continue de proposer des mises à jour logicielles pour améliorer les performances du système et assurer des mesures de sécurité aux utilisateurs, signe que la PS3 n’est pas complètement abandonnée par son constructeur.

Quid de l’avenir de la PlayStation 3 ?

Cette nouvelle mise à jour montre bien que, même si la PS3 a été supplantée par les générations suivantes de console, notamment avec la sortie des consoles PS4 et PS5, elle reste encore une machine viable pour de nombreux joueurs. Il est donc intéressant de constater que Sony prend soin de maintenir sa console en vie, même si elle a fait place à des appareils plus puissants et modernes.

Toutefois, soulignons que cette mise à jour pourrait être l’une des dernières pour la PS3 étant donné son âge et le fait que la majorité des joueurs se sont déjà tournés vers les consoles plus récentes. Néanmoins, pour le moment, il semble que Sony continue de soutenir sa console légendaire et laisse aux fans de la PS3 l’opportunité d’en profiter encore un peu.

Comment installer le Firmware 4.91 ?

Si vous possédez une PlayStation 3 et souhaitez bénéficier des améliorations apportées par cette nouvelle mise à jour, voici comment procéder :

Allumez votre console et connectez-vous à Internet.

Rendez-vous dans le menu des paramètres.

Sélectionnez « Mise à jour du système » puis « Mettre à jour via Internet ».

Une fois la mise à jour trouvée, suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation.

N’hésitez pas à installer ce patch inédit si vous jouez encore sur PS3 afin de bénéficier de meilleures performances et d’une sécurité renforcée.

