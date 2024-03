Prince of Persia : The Lost Crown – ce nouveau contenu gratuit va vous séduire à coup sûr !

Ubisoft vient de dévoiler une nouvelle mise à jour gratuite pour Prince of Persia : The lost Crown. Découvrez sans attendre les nouveautés, surprises et améliorations apportées par ce patch inédit.

Première mise à jour gratuite de Prince of Persia : The Lost Crown disponible sur consoles et PC

Depuis son lancement, Prince of Persia : The Lost Crown a su conquérir le cœur des joueurs grâce à son esthétique réussie et un retour en force pour une licence qui était portée disparue depuis un moment. La première grosse mise à jour gratuite tant attendue est enfin arrivée sur consoles et PC, offrant aux fans encore plus de raisons de replonger dans cette aventure palpitante.

Warrior’s Path : des nouveautés pour inciter les joueurs à se lancer dans de nouveaux défis

Avec la première mise à jour majeure de Prince of Persia : The Lost Crown, intitulée Warrior’s Path, les joueurs peuvent découvrir une belle variété de contenus inédits tels que :

Le mode Speedrun : où les joueurs sont mis au défi de terminer le jeu le plus rapidement possible

: où les joueurs sont mis au défi de terminer le jeu le plus rapidement possible Le mode mort permanente : testant leur habileté et endurance dans l’univers impitoyable du jeu

Ces nouveautés inciteront certainement les passionnés à se lancer dans de nouveaux défis et à explorer davantage l’univers enchanteur de ce titre phare.

New content available now in #PrinceOfPersia The Lost Crown!

⚔ Speedrun mode

⚔ Permadeath mode

⚔ Fixes and more…



Get the game now while it's on sale: https://t.co/DKvLu0umNO pic.twitter.com/y7yA7Cs6Gh — Ubisoft (@Ubisoft) March 22, 2024

Une feuille de route chargée en contenu gratuit pour Prince of Persia : The Lost Crown

Sorti en début d’année, The Lost Crown propose une aventure rafraichissante rappelant les premiers opus de la série pour son gameplay se déroulant avec un défilement horizontal et de nombreuses acrobaties à effectuer. Aujourd’hui, le titre revient sur le devant de la scène avec une feuille de route chargée en contenu gratuit. Voici quelques éléments que l’on peut attendre dans les prochaines mises à jour :

De nouveaux défis : pour mettre à l’épreuve les compétences des joueurs

: pour mettre à l’épreuve les compétences des joueurs Des ajouts au scénario : pour approfondir l’histoire du Prince et dévoiler de nouveaux secrets

: pour approfondir l’histoire du Prince et dévoiler de nouveaux secrets Des éléments cosmétiques : permettant aux joueurs de personnaliser davantage leur expérience de jeu

Prix réduit sur l’eShop aux États-Unis et au Canada pour attirer de nouveaux adeptes

Une réponse courante à l’arrivée de POP : The Lost Crown sur Switch était d’attendre une vente pour craquer. Et désormais, quelques mois seulement après sa sortie, ce must-play élégant et élégant bénéficie d’une réduction de prix de 40% sur l’eShop aux États-Unis et au Canada. Ainsi, le prix numérique du jeu de plateforme 2.5D passe de 49,99 $ à seulement 29,99 $. De plus, l’édition numérique de luxe est désormais disponible à 35,99 $ au lieu de 59,99$. Cette offre devrait attirer encore plus d’adeptes prêts à s’aventurer dans cet univers envoûtant.

Prince of Persia : The Lost Crown continue de séduire les joueurs grâce à ses mises à jour enrichissantes et son charme indéniable. La première mise à jour gratuite sur consoles et PC, Warrior’s Path, propose du contenu inédit qui saura plaire aux fans de la licence et attiser leur soif d’aventure.

